藍白封殺 政院版無人機條例暫緩列案

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限二一○○億元，立法院會昨在藍白人數優勢下聯手阻擋，經表決決議暫緩列案。民眾黨立法院黨團主張將無人載具編列回歸年度預算，並研擬自提版本；國民黨團總召傅崐萁也表示，將於下周提出國民黨版草案。

立法院通過七八○○億元軍購特別條例，對於向國內採購無人機遭排除，行政院會於六月十八日提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限二一○○億元，從今年八月起至二○三一年底，籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇，總數近廿一萬架。

針對行政院所提國防自主無人載具採購特別條例草案，立法院會昨處理報告事項議程時，台灣民眾黨團、國民黨團提議暫緩列案。朝野為此進行表決，藍白挾人數優勢勝出，民進黨立委為此在議場內舉牌抗議，指控藍白聯手阻擋，扼殺台灣國防產業發展。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，國民黨支持發展無人機產業，也支持提升國防戰力，但絕對不支持把「特別預算」當成政府的提款卡。政院版特別條例，兩頁、七個條文，就要向全民開口二一○○億元，這不是精簡立法，而是精簡監督。

傅崐萁表示，下周會正式提出國民黨版，對無人機產業全面支持，包括租稅全面、獎勵等。

民眾黨團副總召王安祥表示，行政院所提草案內容中攻擊型無人機、防禦型無人機及無人艇等項目，多已納入軍購特別條例預算。民眾黨支持強化國防，但也堅守財政紀律，不希望特別預算成為常態化工具。

王安祥說，上次審查軍購條例時，立法院曾通過附帶決議，要求行政部門在重大軍事項目投資前，應主動與立法院充分溝通並取得共識；政院此次提出二一○○億元方案，立法院並未獲得說明與尊重。

民進黨立委鍾佳濱說，他提案的無人機專法有二個特色，首先不受年度預算限制，編列跨年度長期預算；其次不受既有相關法規限制，有利於新興產業發展，無奈上個月被在野退回程序委員會，他歡迎各黨提出自家版本的專法，一起併案交付審查。