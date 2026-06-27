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職場霸凌行為調查 楊認為欠缺正當程序

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

針對行政院公布外部委員調查結果，認定構成職場霸凌行為，政務委員楊珍妮表示，調查報告是基於少數人士的片面說法，欠缺正當程序，希望能透過合法、合理程序進一步調查，釐清事實真相。

楊珍妮指出，她與顏慧欣同為政務官，意見不同時都會透過溝通尋求共識，而顏慧欣在互動過程中，從未向她或其他同仁表達過遭受不當對待的感受。

楊珍妮表示，她從未在經貿辦（OTN）或公開場合對顏慧欣作出負面評價。她認為，調查委員僅憑少數人士的片面說法便認定構成霸凌，對她並不公允。

楊珍妮指出，OTN肩負國家對外經貿談判重任，在決策過程中，難免無法採納所有意見，但這不代表不尊重不同觀點，更與利用權勢、刻意傷害他人的霸凌行為有本質上的差異。

她說，早已知道顏慧欣健康狀況不佳，加上顏慧欣是她在WTO任職時老長官的女兒，始終未將顏慧欣視為副手，而是抱持培養接班人的心態，以照顧晚輩的真心相待。尤其自去年9月顏慧欣請長假至今年2月提出辭呈的五個多月期間，雙方仍透過手機簡訊互相鼓勵與安慰。她多次回覆顏慧欣不要擔心公事、安心養病，並期待她早日康復重返OTN。如今卻被冠上「霸凌」之名，讓她感到痛心，認為有許多疑點有待進一步釐清。

楊珍妮 顏慧欣 職場霸凌

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