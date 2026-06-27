快訊

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普！美軍空襲報復 革命衛隊嗆反擊

雷雨交加 中南部5縣市淹水警戒 彰化人被嚇醒：超怕一早咕嚕咕嚕

分科測驗衝刺／地理科強調跨領域素養 圖表題占比高 時事必知AI、暖化

聽新聞
0:00 / 0:00

政院經貿總談判代表調查報告出爐 楊珍妮職場霸凌 下周處置

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。聯合報系資料照
行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。聯合報系資料照

行政院昨（26）日公布調查報告，認定經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮對副總談判代表顏慧欣及經貿辦同仁的職場霸凌成立。行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰看過報告後，最快下周對楊珍妮去留做出處置。

顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到楊珍妮的職場霸凌疑雲。

行政院副秘書長李國興表示，本案沒有申訴人，所以不是職場霸凌調查，只是釐清事件的行政調查。經過問卷、審視各項證據資料並參酌媒體報導、顏慧欣辭職信及顏家提供的手機內容等資訊，綜合彙整12項調查事項。其中兩項構成職場霸凌行為，十項不成立。

調查小組認定，楊珍妮長期利用職務權勢與機會，逾越職務上正當合理範圍，以冒犯、責罵等負面方式，多次在公開場合打斷、否定顏慧欣及同仁的意見，形成冒犯性且不友善的工作環境，導致同仁身心承受巨大壓力，已構成職場霸凌。

調查報告指出，楊珍妮對同仁的管理方式，已造成經貿辦內部緊張氛圍與噤聲效應，不利於意見表達及機關運作。調查委員並觀察到，經貿辦內部存在「高壓環境正常化」現象，同仁長期處於高壓工作環境，恐影響組織運作及團隊溝通。

其餘十項媒體報導及辭職信所提事項，包括赴美談判期間待遇、控制團隊資訊流通、立法院備詢安排等，調查小組經查核相關公文紀錄及訪談內容後，認為多屬既有制度安排，或查無具體事證，均未構成職場霸凌。

不過，針對專屬秘書調度及行政資源分配問題，調查小組認為，相關工作指派及組織分工確有檢討必要，雖未達職場霸凌程度，但仍應深刻檢視相關管理措施。

對於外界關切楊珍妮的去留及後續責任，李慧芝表示，調查報告已於第一時間同步送達家屬及當事人，卓榮泰對本案高度重視，預計最快下周針對總談判代表後續處置做出最終決定。

至於本案是否涉及民、刑事責任，行政院委任律師翁瑋表示，本次行政調查是依《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》辦理，主要目的在於釐清職場安全及提供機關處置建議。

楊珍妮 職場霸凌 顏慧欣

延伸閱讀

顏慧欣生前遭職場霸凌 政院調查其中2項構成…卓揆最快一周內決定楊珍妮處置

顏慧欣生前遭打壓冒犯…政院調查職場霸凌案成立！楊珍妮去留待卓揆決定

政院公布顏慧欣案調查結果 楊珍妮涉職場霸凌、後續處置待定

政院調查職場霸凌顏慧欣成立 楊珍妮反擊報告「痛心不已」：少數有圖謀者片面之詞

相關新聞

【專家之眼】倡議「維持現狀」悖論恐非吉兆

日前美國在台協會駐台北辦事處處長谷立言在接受《聯合報》專訪時，表示目前台灣有七成民意支持維持現狀，此可作為兩岸對話基礎。谷立言觀點引發台灣政壇強烈回應與學界積極議論；但在當前台灣社會高度極化輿論環境下，變成各持己見毫無共識，完全不令人意外。

顏慧欣被霸凌案公布 經貿談判人才斷層 當局仍裝沒看見

歷經約3個月的調查後，行政院26日傍晚公布行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣生前疑遭霸凌的調查結果，調查結果雖證實政務委員楊珍妮曾持續以謾罵方式打斷發言，且有利用權勢霸凌同仁的情況；但顏慧欣之死掀開的諸多問題，行政院仍選擇避重就輕，尤其是政府輕忽國際談判人才培養的問題，竟以涉及組織、人事問題，非經貿辦可自行決定所作，以此結案。簡直是摀住雙眼，持續假裝沒看見問題，更顯示政府從頭到尾不重視這個問題。

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前與美眾院議長見面

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午返台前，還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。

職場霸凌調查報告…楊珍妮屢否定顏慧欣、言論對人不對事

行政院昨公布顏慧欣疑似職場霸凌案調查報告，調查報告指出，楊珍妮曾以「顏慧欣來自學界，不諳實務」等言語否定、排斥顏，還多次在同仁、甚至長官面前，以負面的言論對待，已經構成職場霸凌。

韓國瑜訪美獲高規格 學者：美對台建立「國會對國會」管道

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，韓國瑜此行的重要性遠超過一次例行性的國會交流；美國國會此行願意高規格接待，等於承認台灣安全不能只靠執政黨與行政部門溝通，必須建立「國會對國會」的信任管道。

韓國瑜會白宮、五角大廈官員 「避戰是領導者重要職責」

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，廿五日在駐美代表俞大㵢等人陪同下，先後與美國國防部及白宮官員會面。據了解，美方官員重申美國對台政策不變，將持續支持台灣強化防衛能力；雙方另就台美共同研發與生產、協助台灣發展無人載具產業、軍售延宕及美國兩岸政策等議題交換意見，氣氛坦誠友好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。