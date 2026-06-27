政院經貿總談判代表調查報告出爐 楊珍妮職場霸凌 下周處置

行政院昨（26）日公布調查報告，認定經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮對副總談判代表顏慧欣及經貿辦同仁的職場霸凌成立。行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰看過報告後，最快下周對楊珍妮去留做出處置。

顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到楊珍妮的職場霸凌疑雲。

行政院副秘書長李國興表示，本案沒有申訴人，所以不是職場霸凌調查，只是釐清事件的行政調查。經過問卷、審視各項證據資料並參酌媒體報導、顏慧欣辭職信及顏家提供的手機內容等資訊，綜合彙整12項調查事項。其中兩項構成職場霸凌行為，十項不成立。

調查小組認定，楊珍妮長期利用職務權勢與機會，逾越職務上正當合理範圍，以冒犯、責罵等負面方式，多次在公開場合打斷、否定顏慧欣及同仁的意見，形成冒犯性且不友善的工作環境，導致同仁身心承受巨大壓力，已構成職場霸凌。

調查報告指出，楊珍妮對同仁的管理方式，已造成經貿辦內部緊張氛圍與噤聲效應，不利於意見表達及機關運作。調查委員並觀察到，經貿辦內部存在「高壓環境正常化」現象，同仁長期處於高壓工作環境，恐影響組織運作及團隊溝通。

其餘十項媒體報導及辭職信所提事項，包括赴美談判期間待遇、控制團隊資訊流通、立法院備詢安排等，調查小組經查核相關公文紀錄及訪談內容後，認為多屬既有制度安排，或查無具體事證，均未構成職場霸凌。

不過，針對專屬秘書調度及行政資源分配問題，調查小組認為，相關工作指派及組織分工確有檢討必要，雖未達職場霸凌程度，但仍應深刻檢視相關管理措施。

對於外界關切楊珍妮的去留及後續責任，李慧芝表示，調查報告已於第一時間同步送達家屬及當事人，卓榮泰對本案高度重視，預計最快下周針對總談判代表後續處置做出最終決定。

至於本案是否涉及民、刑事責任，行政院委任律師翁瑋表示，本次行政調查是依《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》辦理，主要目的在於釐清職場安全及提供機關處置建議。