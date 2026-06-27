韓國瑜訪美獲高規格 學者：美對台建立「國會對國會」管道

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，韓國瑜此行的重要性遠超過一次例行性的國會交流；美國國會此行願意高規格接待，等於承認台灣安全不能只靠執政黨與行政部門溝通，必須建立「國會對國會」的信任管道。

韓國瑜所率的跨黨派立委訪美團近日抵達華府，廿四日與參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨、譚美、夏茨、羅森、默克利、金安迪和史羅金等七位民主黨參議員見面。

參議員在會面後發出聯合聲明，肯定韓國瑜率跨黨派立委訪問。許毓仁表示，有三點政治象徵意義，包括國會不只表態友台，還向美國行政部門施壓，呼籲不要拖延一四○億美元的對台軍售；美方接受立法院長作為合作窗口，並承認台灣安全不能只靠執政黨與行政部門溝通，必須建立「國會對國會」的信任管道；美台關係正可能從行政對行政，逐步升級成國會對國會的制度化合作。

從韓國瑜率團訪美受到高規格待遇來看，許毓仁認為，台美關係可能正在從行政部門主導，走向國會、產業、國防供應鏈共同支撐的新階段，美國知道台灣安全不只在總統府，也在立法院。

淡江大學戰略所兼任副教授黃介正表示，現在美國政府和國會部門衡量台灣自我防衛決心的第一個標準就是台灣國防特別預算額度，因此他看待韓國瑜此行，認為美方的著墨點在相關預算能通過在於立法院，希望能透過高規格、尊重和禮遇來鼓勵跨黨派團回台灣之後盡速推動補充國防特別預算。

黃介正指出，在韓國瑜訪美之前，賴清德總統拍板要推動第二次國防特別條例，無論這背後是賴總統的規畫，或是美方有建議；他分析，韓國瑜此行除有美方的歡迎，也要承受來自美方的壓力，關切立院對於二次軍購的立場。