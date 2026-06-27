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韓國瑜會白宮、五角大廈官員 「避戰是領導者重要職責」

聯合報／ 記者陳熙文唐筱恬／連線報導

立法院長<a href='/search/tagging/2/韓國瑜' rel='韓國瑜' data-rel='/2/119111' class='tag'><strong>韓國瑜</strong></a>（前排左一）率跨黨派立委訪美，廿五日在駐美代表俞大㵢陪同下，拜會美國智庫。韓國瑜一行另與<a href='/search/tagging/2/白宮' rel='白宮' data-rel='/2/103348' class='tag'><strong>白宮</strong></a>、五角大廈官員見面。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜（前排左一）率跨黨派立委訪美，廿五日在駐美代表俞大㵢陪同下，拜會美國智庫。韓國瑜一行另與白宮、五角大廈官員見面。圖／立法院提供

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，廿五日在駐美代表俞大㵢等人陪同下，先後與美國國防部及白宮官員會面。據了解，美方官員重申美國對台政策不變，將持續支持台灣強化防衛能力；雙方另就台美共同研發與生產、協助台灣發展無人載具產業、軍售延宕及美國兩岸政策等議題交換意見，氣氛坦誠友好。

韓國瑜率跨黨派立委訪問團廿四日拜訪美國國會，與四十位聯邦參眾議員見面；訪團廿五日行程以拜會美國智庫和行政部門為主，據悉訪團上午前往美國在台協會（ＡＩＴ）之後，中午則拜訪美國智庫傳統基金會。

訪問團下午雖未前往白宮的艾森豪行政辦公大樓，但與白宮官員約定第三地見面。據了解，美方向訪團表達對台政策沒有改變，雙方也討論台灣的自我防衛議題。

立法院發布新聞稿指出，韓國瑜廿五日向美方說明台灣國會現況表示，立法院僅有一一三席立法委員，卻肩負審議國家重大法案與預算之責；在目前三黨不過半的國會結構下，若對議題意見分歧，常有多元且激烈的討論，但各黨對強化台灣自我防衛能力均有高度共識。

韓國瑜說，台灣人民珍視民主自由，守護民主已刻在全體台灣人的ＤＮＡ中；台海和平穩定不僅攸關台灣安全，亦牽動區域、甚至全球穩定與發展，因此面對嚴峻挑戰，如何避免衝突發生，是台灣領導者及立法院長的重要職責。台灣人民也了解美國協助對維護台灣安全至為重要，感謝美方長期支持，也期盼與美國深化合作。

韓國瑜說，面對艱困的國際處境，台灣人民心中難免感到孤單；面對當前日益嚴峻的情勢，只要台灣擁有愈多朋友、在國際上能見度越高，台灣就越安全，亦盼美方持續協助，讓世界看見台灣。

韓國瑜傍晚參加僑宴致詞時強調，國會外交一定要走出來，不同黨派的立委就算在立法院打得頭破血流、吵到面紅耳赤都沒有關係，但走出來了就要團結，別讓人「看衰」；韓國瑜說，國會外交很重要，外交部很多地方走不動，有很多事情不順，國會正好可補足這部分。

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