梁文傑駁福建、上海旅遊業者來台考察 國民黨：應以觀光福祉為念

針對昨日陸委會副主委梁文傑以「沒有透過小兩會溝通」為由，駁回上海、福建旅遊業者來台考察的申請，以及所謂「當初兩岸協議的簽署與九二共識無關」的說法，國民黨大陸事務部今日表示，梁文傑的言論不僅本末倒置，而且與事實不符，國民黨完全不能接受。呼籲陸委會應該以台灣旅遊業者的心聲和福祉為念，盡快恢復兩岸觀光旅遊的交流與合作。

國民黨大陸部表示，觀光小兩會的溝通，應該是兩岸旅遊業交流合作的促進機制，而非必要前提。過去民進黨政府以疫情為由，中斷兩岸觀光往來的時候，並沒有透過觀光小兩會先行溝通，那麼重新開放自然也不需要以這個為前提。

國民黨大陸部強調，1991年一月成立的陸委會和同年三月掛牌的海基會，均基於兩岸同屬一個中國、雙方不是國與國關係的政治定位。因此，九二共識乃從現行體制、憲法、兩岸關係條例所產生，不僅是陸委會之所以能夠成立和運作的法理基礎，也是當初兩岸之所以能夠簽署二十三項協議的政治基礎。這些事實絕非民進黨任何官員以大陸的主張為藉口所能扭曲的。

國民黨大陸部表示，兩岸開放旅遊無須以觀光小兩會溝通作為前提，陸委會卻堅持。兩岸協議必須以九二共識為政治基礎才能夠有效運作，陸委會卻放棄。陸委會此舉可謂是本末倒置，足見根本缺乏推動兩岸交流合作的誠意。呼籲陸委會應該以台灣旅遊業者的心聲為念，順應支持兩岸和平交流的主流民意，盡快恢復兩岸正常的觀光旅遊往來，增進台灣社會基層民生福祉。