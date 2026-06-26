楊珍妮駁職場霸凌認定 稱調查欠正當程序、盼進一步釐清真相

針對經貿談判辦公室（OTN）疑似職場霸凌案行政調查報告結果，政務委員楊珍妮表示，調查報告是基於少數人士的片面說法，欠缺正當程序，霸凌認定應以完整事實、客觀證據及行為是否符合構成要件為判斷基礎，希望能透過合法、合理程序進一步調查，釐清事實真相。

楊珍妮表示，顏慧欣自2024年6月到OTN任職後，同年7月即因病接受治療，之後陸續請假就醫；自2025年9月起，又因肺炎向行政院請長假接受治療，直到今年2月提出辭呈。顏慧欣曾多次請託不要對外透露病情及相關情況，她始終尊重其意願，未曾向外提及。

楊珍妮指出，顏慧欣是以台美會主委身分兼任OTN副總談判代表，對國際經貿政策有多年研究經驗，具備豐富學術基礎，在OTN工作期間認真盡職。她一直尊重顏慧欣的專業，也珍惜其從學術角度提出的意見與建議，認為不同觀點都具有重要價值。因此，對於顏慧欣的離世，她深感哀痛與不捨，失去這樣的人才，對辦公室及國家都是重大損失。

楊珍妮表示，她與顏慧欣同為政務官，雙方意見不同時，都會透過溝通尋求共識。她理解每個人對同一事件可能有不同感受，但顏慧欣在與她互動過程中，從未向她或其他同仁表達過相關想法及感受。

對於調查結果認定構成霸凌，楊珍妮表示，霸凌的認定應以完整事實、客觀證據及行為是否符合相關構成要件作為判斷基礎。調查報告指出她持續冒犯顏慧欣、給予負面評價，但她未曾在OTN或公開場合對顏慧欣作出負面評價，也不相信OTN同仁會有這樣的想法。她認為，調查委員僅聽信少數另有圖謀人士的片面之詞，就認定她構成霸凌，對她並不公允，調查程序也欠缺正當性。

楊珍妮指出，OTN肩負國家對外經貿談判重責，為解決特定問題或達成特定目標，必須透過評估與權衡，從可行方案中挑選最符合國家利益的作法。集思廣益是匯聚團隊多元觀點、優化決策的過程，在評估與權衡過程中，難免必須割捨部分意見，但這不代表不尊重不同意見，更與旨在傷害他人、利用權勢實施針對性霸凌有根本上的區別。

楊珍妮也沉痛表示，最讓她難過且無法接受的是，自顏慧欣到OTN任職後，她已知道其健康狀況不佳，而顏慧欣又是重量級財經前輩、也是她在WTO任職時老長官的女兒，背負很高的期待，再加上兩人年齡差距較大，她也期盼國際談判領域能有優秀人才持續傳承，因此始終未將顏慧欣視為副手，而是抱持培養接班人的心態，以及對老長官女兒的情誼，坦誠且以照顧晚輩的真心對待顏慧欣。

她表示，自去年9月顏慧欣開始請長假至今年2月提出辭呈的5個月期間，顏慧欣持續與病魔對抗，而她與OTN同仁則為台美談判疲於奔命。她與顏慧欣仍不時透過手機簡訊聯繫，內容經常是彼此鼓勵與安慰；顏慧欣常向她道歉，她則回覆不要擔心公事、安心養病。直到今年1月初，顏慧欣短暫回到辦公室時，仍告訴她會努力克服病魔、承擔責任。

楊珍妮表示，這5個多月來，她在沒有副手分擔工作下抱病苦撐，渡過最艱難的談判時刻，為的就是希望顏慧欣能早日康復返回OTN任職，這些情況行政院長官都很清楚。然而，今年3月顏慧欣過世、書面辭呈曝光後，直指在OTN遭受不平待遇，讓過去5個多月彼此打氣、苦撐等待其康復的一片心意瞬間完全變調。

她並表示，尤其從今年2月顏慧欣可能因身體因素而失去聯繫，到請辭及辭呈披露給媒體，其中究竟發生了什麼事情，導致顏慧欣可能在最後改變態度，令人費解。許多人曾提醒她，有特定人士在背後操作、不斷向媒體放話，可能另有所圖，但她始終認為應保護顏慧欣，因此未予理會。

如今被冠上「霸凌」罪名，讓她痛心不已。她認為，顏慧欣請長假5個多月期間，前後變化明顯無法連結，也無法合理解釋。因此，希望能透過合法、合理的程序，再作進一步調查，讓事實真相能夠更加清楚。