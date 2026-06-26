影／對比民進黨共諜案 柯文哲為黃國昌抱屈：我們內心怎麼會服氣？

民眾黨主席黃國昌昨以「他」字案被告身分現身台北地檢署出庭。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今表示，我們看到民進黨人士涉共諜案這樣判，檢方僅媒體報導就抓黃國昌去問、用反滲透法、國安法辦，直呼「我們內心怎麼會服氣？」「這不只是雙標，太過份了」。

柯文哲今陪同民眾黨太平區市議員參選人許書豪站路口拜票。柯文哲在受訪時說，台灣這個社會就是分裂對立，團結的台灣都已經很難應付外面的威脅，中國還是台灣最大威脅，內部很團結都很難應付，結果自己內部都每天在吵吵鬧鬧、問題更大。

柯文哲指出，我們看到民進黨人士涉共諜案這樣判，黃國昌怎麼會被檢察官用某周刊的內容被抓去問，然後用反滲透法、國安法辦。「你想想看，我們這些人內心怎麼會服氣？」直言，「這不只是雙標，太過份了」。

柯文哲強調，在這裡再次呼籲賴清德，總統是要團結國家，不是每天在那裡搞破壞、搞分裂，一個團結的台灣都很難應付中共了，「自己內部都亂七八糟的，怎麼應付外面？」