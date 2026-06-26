政院調查職場霸凌顏慧欣成立 楊珍妮反擊報告「痛心不已」：少數有圖謀者片面之詞

行政院公布已故貿易副總談判代表顏慧欣疑似遭職場霸凌案調查報告，認定總談判代表楊珍妮職場霸凌成立。楊珍妮晚間發表聲明表示，調查報告是基於少數另有圖謀人士的片面之詞，欠缺正當程序，希望能夠透過合法、合理的程序，進一步調查，公開事實真相。

楊珍妮指出，霸凌的認定，應該以完整事實、客觀證據及行為是否符合相關構成要件作為判斷基礎。調查報告指出她對顏慧欣持續冒犯、給予負面評價。不過她未曾在經貿辦或公開場合給予顏慧欣負面評價，也不相信經貿辦同仁會有這樣的想法，調查委員僅聽信少數另有圖謀的人士片面之詞，如此就認定她構成霸凌，她認為此一認定對她並不公允，調查也欠缺正當程序。

她質疑，自去年九月顏慧欣開始請長假、到今年二月她提出辭呈的五個月期間，兩人在手機簡訊不時對話，經常是彼此鼓勵和安慰，顏也常常向她道歉，她都回覆不需擔心公事，好好養病，這些狀況政院長官也都很了解。但今年三月顏慧欣過世、書面辭呈曝光後，直指在經貿辦遭到不平的待遇，五個多月的一片苦心突然之間完全變調。

楊珍妮進一步強調，從今年二月顏慧欣可能因身體因素致連絡不上後，到她請辭及辭呈披露給媒體，其中究竟發生了什麼事情，讓顏慧欣可能在最後改變態度？令人費解。

她表示，許多人曾提醒她，有特定人士在背後操作、不斷向媒體放話，可能有所圖謀。但她總覺得應保護顏慧欣而未予理會。如今被加上「霸凌」罪名，讓她痛心不已；而顏慧欣請長假五個多月期間，前後變化是明顯無法連結、也無法合理解釋的鐵一般事實。因此，她希望能夠透過合法、合理的程序，再作進一步調查，讓事實真相能夠更為清楚。