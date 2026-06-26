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大陸旅遊業者來台踩線被駁 國民黨籲盡快恢復兩岸觀光

中央社／ 台北26日電
陸委會以未經觀光小兩會溝通為由，駁回中國旅遊業者申請來台考察。國民黨大陸事務部今天表示，兩岸開放旅遊無須以觀光小兩會溝通作為前提，陸委會是本末倒置，呼籲陸委會應該以台灣旅遊業者的心聲為念，盡快恢復兩岸正常的觀光旅遊往來。兩岸交流示意圖。圖／AI生成
陸委會以未經觀光小兩會溝通為由，駁回中國旅遊業者申請來台考察。國民黨大陸事務部今天表示，兩岸開放旅遊無須以觀光小兩會溝通作為前提，陸委會是本末倒置，呼籲陸委會應該以台灣旅遊業者的心聲為念，盡快恢復兩岸正常的觀光旅遊往來。兩岸交流示意圖。圖／AI生成

陸委會以未經觀光小兩會溝通為由，駁回中國旅遊業者申請來台考察。國民黨大陸事務部今天表示，兩岸開放旅遊無須以觀光小兩會溝通作為前提，陸委會是本末倒置，呼籲陸委會應該以台灣旅遊業者的心聲為念，盡快恢復兩岸正常的觀光旅遊往來。

中國大陸上海、福建旅遊業者申請來台考察被駁回。陸委會副主委梁文傑重申，相關旅遊業者來台踩線考察必須先由觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通才能進行，對岸逕自聯繫台灣旅遊相關協會或團體，協助安排來台考察踩線，將產生失序情形。

國民黨大陸事務部今天發布新聞稿表示，觀光小兩會的溝通，應該是兩岸旅遊業交流合作的促進機制，而非必要前提。過去民進黨政府以疫情為由，中斷兩岸觀光往來的時候，並沒有透過觀光小兩會先行溝通，那麼重新開放自然也不需要以此為前提。

國民黨指出，1991年1月成立的陸委會和同年3月掛牌的海基會，均基於兩岸同屬一個中國、雙方不是國與國關係的政治定位。因此，九二共識乃從現行體制、憲法、兩岸關係條例所產生，不僅是陸委會能夠成立和運作的法理基礎，也是當初兩岸能夠簽署23項協議的政治基礎。

國民黨表示，兩岸開放旅遊無須以觀光小兩會溝通作為前提，但陸委會卻堅持。兩岸協議必須以九二共識為政治基礎才能夠有效運作，陸委會卻放棄，陸委會此舉是本末倒置，足見根本缺乏推動兩岸交流合作的誠意。

國民黨指出，呼籲陸委會應該以台灣旅遊業者的心聲為念，順應支持兩岸和平交流的主流民意，盡快恢復兩岸正常的觀光旅遊往來，增進台灣社會基層民生福祉。

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