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政院認定楊珍妮霸凌顏慧欣 李彥秀：若還有一絲羞愧就自己下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，並爆疑遭職場霸凌。行政院今公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮成立職場霸凌。國民黨立委李彥秀說，楊珍妮若有一絲羞愧的態度，應立刻辭職負責，行政院應該主動將本案送交懲戒或監察院彈劾，才能彰顯行政院反霸凌的決心。

李彥秀說，賴清德總統與行政院長卓榮泰多次強調「霸凌零容忍、無特權、無免責權」，行政院調查報告確認總談判代表楊珍妮涉嫌「利用職務」、「持續且長期」、「以冒犯負面方式」、「高壓不友善環境」、「同仁身心受到巨大壓力」，其中任何一條都完全無法接受的，更遑論調查報告中的行徑已經是「軟暴力行為」。

李彥秀說，如果楊珍妮還有一絲羞愧的態度，就應該立刻辭職負責，行政院還要等卓榮泰「看完調查報告後決定去留」更是不可思議，楊珍妮在位子上多留一天，都是對亡者的不敬，對家屬的傷害，對國人的羞辱。

李彥秀表示，行政院應該主動將本案移送法辦，才能展現行政院反霸凌的決心。5月底，施政總質詢時，針對楊珍妮被調查期間還代表台灣前往APEC相關會議，卓榮泰當時還嗆「不需阻礙公務員在外努力」，態度決定高度，難道在外努力就可以容許對內霸凌？霸凌施暴者代表台灣談判決不是專業而是羞辱。

楊珍妮 顏慧欣 李彥秀

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