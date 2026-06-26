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在野黨團提公投提案…游盈隆：年底綁大選成必然趨勢 選務力保零差錯

中央社／ 台北26日電
立法院在野黨團陸續提出公投提案，中選會主委游盈隆今天表示，立法院已有黨團將提出公投提案，年底公投綁大選已成必然趨勢，年底選務將更加艱鉅，期盼選務人員秉持中央與地方一體的精神，以「零差錯」為最高原則辦好選務。記者黃義書／攝影 黃義書
立法院在野黨團陸續提出公投提案，中選會主委游盈隆今天表示，立法院已有黨團將提出公投提案，年底公投綁大選已成必然趨勢，年底選務將更加艱鉅，期盼選務人員秉持中央與地方一體的精神，以「零差錯」為最高原則辦好選務。記者黃義書／攝影 黃義書

立法院在野黨團陸續提出公投提案，中選會主委游盈隆今天表示，立法院已有黨團將提出公投提案，年底公投綁大選已成必然趨勢，年底選務將更加艱鉅，期盼選務人員秉持中央與地方一體的精神，以「零差錯」為最高原則辦好選務。

國民黨立院黨團提反廢死公投，民眾黨立院黨團則提出公投提案，擬將交通違規罰鍰收入「全數」用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸。中選會透過新聞稿指出，游盈隆今天與中選會業務主管赴雲林縣選舉委員會參加選務工作會議時表示，立法院已有黨團將提出公投提案，「公投綁大選」已成必然趨勢。

11月28日將迎來地方大選，游盈隆表示，年底選務將更加艱鉅，期勉全體選務人員面對社會、政黨及候選人的高度期待，必須牢記「超然、公正、中立、客觀、專業」的10字核心原則，依法辦理各項工作，確保投開票過程順利，無論選舉結果如何，皆能讓贏者坦然、輸者心服口服。

游盈隆表示，這樣看來，年底地方公職人員選舉極可能合併至少1項公投案，全體人員務須秉持中央與地方一體的精神，以「零差錯」為最高原則，全力辦好選務工作。

對於韓國今年大選出現選票印製不足，引發抗爭一事，游盈隆表示，台灣幾十年來堅持「合格選舉人有多少，就印多少選票」的紮實做法，這簡單辦法最穩當，唯有落實基本功，才能確保選舉公信力。

公投 游盈隆 中選會 立法院 國民黨

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