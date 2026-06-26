行政院無人機條例遭在野封殺　台中副市長：經充分討論會有更成熟共識

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，立法院國民黨與民眾黨團今天聯手擋下，表決暫緩列案。台中市長盧秀燕此前一直支持無人機，對此，副市長鄭照新表示，無人機特別條例勢在必行，相信立院參訪團返國之後，經過充分討論會有更成熟共識。

鄭照新指出，盧秀燕一向重視無人機產業的發展，也認為無人機有機會成為台灣繼晶片之後的下一座護國神山，因此無人機特別條例的推動可以說勢在必行。

鄭照新表示，由立法院長韓國瑜帶隊的立院跨黨派訪美團明天將返國，如無意外，也會帶回更多國際發展經驗與想法，以及最新、最即時的訊息；相信這些訊息可以提供朝野協商集思廣益，找出最佳方案，經過充分討論後取得更成熟的共識，讓台灣無人機產業走得更穩更遠。

行政院會6月18日提出國防自主無人載具採購特別條例草案，經費上限2100億元，預計從今年8月到2031年底，採購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機與自殺無人艇，預計採購將近21萬架無人機。

民眾黨團主張編列年度預算，並研擬自提版本，國民黨團也將提出草案；藍白黨團以人數優勢，在今天的立法院會決議將無人機特別條例草案暫緩列案。民進黨立委則在議場內舉牌抗議，控藍白聯手扼殺國防產業。