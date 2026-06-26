楊珍妮被認定霸凌顏慧欣 陳菁徽喊話卓榮泰出來負責：難道只有楊有責任？

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，並爆疑遭職場霸凌。行政院今公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮成立職場霸凌。國民黨立委陳菁徽今晚表示，行政院長卓榮泰不用負責嗎？不要含糊帶過，請卓榮泰出來負責，請保訓會拿出勇氣，有膽一點，把「知情不處理」的指揮監督責任查到底。

陳菁徽說，就在剛剛，行政院公布顏慧欣案調查結果，白紙黑字認定總談判代表楊珍妮利用職權、逾越合理範圍，持續以冒犯方式否定、打斷顏慧欣發言，造成身心重大傷害，構成職場霸凌，連對辦公室其他同仁的霸凌也一併認定。

陳菁徽表示，造成國家喪失優秀官員的霸凌案件，難道只有楊珍妮有責任？別忘了，顏慧欣在過世前，就已經用傳真、簡訊把辭職信直接送到卓榮泰手上。信裡寫得清清楚楚：政府高層口口聲聲要推 CPTPP，執行上卻消極敷衍、沒計畫也沒時程；她一年多來不斷建言，不但不被採納，還被「嚴厲駁斥」。一個拚命替政府推動CPTPP、天天掛在嘴上的人，換來的卻是被架空、被霸凌。

陳菁徽說，這封求救訊息，卓榮泰收到了。然後呢？行政院拖了一個多月、等到外界踢爆，才匆匆說要調查。別忘了，兩年前謝宜容案爆發時，是卓榮泰自己公開道歉、下令「任何單位接獲霸凌情資，一週內完成調查、依法處理」。結果自己訂的標準，自己第一個打破。

陳菁徽說，現在「公務人員保障法」規定清楚，應負責人員「知悉職場霸凌之情形，未採取具體有效措施」，可是會被罰緩的；機關首長本人若就是霸凌者，最高罰100萬元。法律設這一條，就是要讓「知情卻不處理」的長官，無所遁形。

陳菁徽說，她當初當面追問保訓會，加害者楊珍妮是政務委員，楊的主管到底是誰？該出來負責的，是卓榮泰，還是行政院副院長鄭麗君？結果保訓會不敢回答，只敢說「這是機關的責任」。

陳菁徽說，機關的責任，到底是誰的責任？不要含糊帶過，一個口口聲聲宣誓要防霸凌的政府，自己竟是第一個被認定帶頭霸凌的單位。請卓榮泰出來負責，請保訓會拿出勇氣，有膽一點，把「知情不處理」的指揮監督責任查到底，別讓這起案子，只「停損」在一個楊珍妮。