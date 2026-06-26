快訊

害自己？美光高層暗酸蘋果「激進砍價」 加劇現在記憶體短缺

500碗2026／美食地圖曝光！全台472間小吃入選 北中各1家並居榜首

罹病期間仍持續看診…復健科名醫陳柏旭病逝享年55歲 長庚醫院說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

楊珍妮被認定霸凌顏慧欣 陳菁徽喊話卓榮泰出來負責：難道只有楊有責任？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，並爆疑遭職場霸凌。行政院今公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮成立職場霸凌。國民黨立委陳菁徽今晚表示，行政院長卓榮泰不用負責嗎？不要含糊帶過，請卓榮泰出來負責，請保訓會拿出勇氣，有膽一點，把「知情不處理」的指揮監督責任查到底。圖／陳菁徽臉書
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，並爆疑遭職場霸凌。行政院今公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮成立職場霸凌。國民黨立委陳菁徽今晚表示，行政院長卓榮泰不用負責嗎？不要含糊帶過，請卓榮泰出來負責，請保訓會拿出勇氣，有膽一點，把「知情不處理」的指揮監督責任查到底。圖／陳菁徽臉書

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，並爆疑遭職場霸凌。行政院今公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮成立職場霸凌。國民黨立委陳菁徽今晚表示，行政院長卓榮泰不用負責嗎？不要含糊帶過，請卓榮泰出來負責，請保訓會拿出勇氣，有膽一點，把「知情不處理」的指揮監督責任查到底。

陳菁徽說，就在剛剛，行政院公布顏慧欣案調查結果，白紙黑字認定總談判代表楊珍妮利用職權、逾越合理範圍，持續以冒犯方式否定、打斷顏慧欣發言，造成身心重大傷害，構成職場霸凌，連對辦公室其他同仁的霸凌也一併認定。

陳菁徽表示，造成國家喪失優秀官員的霸凌案件，難道只有楊珍妮有責任？別忘了，顏慧欣在過世前，就已經用傳真、簡訊把辭職信直接送到卓榮泰手上。信裡寫得清清楚楚：政府高層口口聲聲要推 CPTPP，執行上卻消極敷衍、沒計畫也沒時程；她一年多來不斷建言，不但不被採納，還被「嚴厲駁斥」。一個拚命替政府推動CPTPP、天天掛在嘴上的人，換來的卻是被架空、被霸凌。

陳菁徽說，這封求救訊息，卓榮泰收到了。然後呢？行政院拖了一個多月、等到外界踢爆，才匆匆說要調查。別忘了，兩年前謝宜容案爆發時，是卓榮泰自己公開道歉、下令「任何單位接獲霸凌情資，一週內完成調查、依法處理」。結果自己訂的標準，自己第一個打破。

陳菁徽說，現在「公務人員保障法」規定清楚，應負責人員「知悉職場霸凌之情形，未採取具體有效措施」，可是會被罰緩的；機關首長本人若就是霸凌者，最高罰100萬元。法律設這一條，就是要讓「知情卻不處理」的長官，無所遁形。

陳菁徽說，她當初當面追問保訓會，加害者楊珍妮是政務委員，楊的主管到底是誰？該出來負責的，是卓榮泰，還是行政院副院長鄭麗君？結果保訓會不敢回答，只敢說「這是機關的責任」。

陳菁徽說，機關的責任，到底是誰的責任？不要含糊帶過，一個口口聲聲宣誓要防霸凌的政府，自己竟是第一個被認定帶頭霸凌的單位。請卓榮泰出來負責，請保訓會拿出勇氣，有膽一點，把「知情不處理」的指揮監督責任查到底，別讓這起案子，只「停損」在一個楊珍妮。

楊珍妮 陳菁徽 卓榮泰 顏慧欣 行政院 職場霸凌

延伸閱讀

顏慧欣生前遭職場霸凌 政院調查其中2項構成…卓揆最快一周內決定楊珍妮處置

顏慧欣生前遭打壓冒犯…政院調查職場霸凌案成立！楊珍妮去留待卓揆決定

長官下班傳LINE屬職場霸凌？勞動部揭一原則

批民進黨前黨工共諜案輕判 趙少康：賴總統不覺得丟臉？

相關新聞

行政院無人機條例遭在野封殺　台中副市長：經充分討論會有更成熟共識

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，立法院國民黨與民眾黨團今天聯手擋下，表決暫緩列案。台中市長盧秀燕此前一直支持無人機，對此，副市長鄭照新表示，無人機特別條例勢在必行，相信立院參訪團返國之後，經過充分討論會有更成熟共識。

楊珍妮被認定霸凌顏慧欣 陳菁徽：卓榮泰出來負責

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，並爆疑遭職場霸凌。行政院今公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮成立職場霸凌。國民黨立委陳菁徽今晚表示，行政院長卓榮泰不用負責嗎？不要含糊帶過，請卓榮泰出來負責，請保訓會拿出勇氣，有膽一點，把「知情不處理」的指揮監督責任查到底。

撇與鄭麗文不同調 國民黨團：黨中央與黨團步調一致 拚三大公投

國民黨文傳會主委陳以信今早表示，「鞭刑公投」涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。國民黨立院黨團今晚發布新聞稿，表示黨團前書記長羅智強、王鴻薇、洪孟楷以及現任書記長林沛祥拜會黨主席鄭麗文，雙方交換意見，並強調步調一致。

政院調查：顏慧欣生前遭職場霸凌 卓揆最快一周內決定楊珍妮處置

行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到總談判代表楊珍妮的職場霸凌疑雲，行政院今天傍晚公布調查報告，在12件調查事項中，認定楊珍妮對顏慧欣以及經貿辦同仁的職場霸凌成立，閣揆卓榮泰看過報告後，最快在一周內做出處置決定。

豪雨釀台南2.4萬戶停電 台電拚今晚7時前全面復電

受米克拉颱風外圍環流及豪雨影響，台南地區一度有2萬4674戶停電，台電台南區營業處表示，經全力搶修，目前主幹線及分岐線復電率已達100%，預計今天晚間7時前完成所有停電戶復電作業。

政院調查顏慧欣案 職場霸凌案成立楊珍妮去留待卓揆決定

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，留下職場霸凌疑雲未解，行政院今天公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮於職務上持續且長期利用權勢與機會，以冒犯的負面方式多次否定顏慧欣的意見，造成高壓不友善的工作環境，導致顏慧欣身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。