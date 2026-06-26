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撇與鄭麗文不同調 國民黨團：黨中央與黨團步調一致 拚三大公投

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信今早表示，「鞭刑公投」涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。國民黨立院黨團今晚發布新聞稿，表示黨團前書記長羅智強、王鴻薇、洪孟楷以及現任書記長林沛祥拜會黨主席鄭麗文，雙方交換意見，並強調步調一致，拚年底三大公投。圖／國民黨立法院黨團
國民黨文傳會主委陳以信今早表示，「鞭刑公投」涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。國民黨立院黨團今晚發布新聞稿，表示黨團前書記長羅智強、王鴻薇、洪孟楷以及現任書記長林沛祥拜會黨主席鄭麗文，雙方交換意見，並強調步調一致，拚年底三大公投。圖／國民黨立法院黨團

國民黨文傳會主委陳以信今早表示，「鞭刑公投」涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。國民黨立院黨團今晚發布新聞稿，表示黨團前書記長羅智強、王鴻薇洪孟楷以及現任書記長林沛祥拜會黨主席鄭麗文，雙方交換意見，並強調步調一致。

洪孟楷欲推動鞭刑公投，國民黨文傳會今早發布新聞稿，指該公投尚待凝聚更多社會共識，非現階段優先推動的公投項目。部分藍委表示不解，本來都要闖關，為何要喊卡？

國民黨團今晚表示，國民黨中央與黨團溝通順暢、立場一致，共同展現台灣主流民意，讓重大公共議題回歸人民決定。

國民黨團表示，今日下午，國民黨團前後任書記長前往拜會鄭麗文，雙方就近期公投議題深入交換意見，並達成高度共識。只要是攸關國家發展、人民福祉及社會安全的重要議題，都應依循公投法精神，交由全民透過直接民意共同決定，這正是民主制度最重要的核心價值。

鄭麗文表示，面對產業發展及未來用電需求，台灣不能陷入能源危機，因此核能公投反映的是社會對穩定供電與能源安全的高度期待，也符合國民黨長期主張以核養綠的務實能源政策方向。

國民黨團表示，鞭刑打詐公投，則是回應現今台灣社會對詐騙、性侵、虐童等重大犯罪日益猖獗的憂慮。人民期待的是更有效的犯罪嚇阻、更完善的被害者保障，以及更堅定維護社會公平正義的決心。因此，當然支持黨團委員連署提出的公投案，讓全民共同表達對重大犯罪採取更嚴格刑責的態度，以強化治安、嚇阻犯罪。

國民黨團表示，相關公投案預計於下周五院會排入議程，並與今日通過排案的反廢死公投，共同構成國民黨年底推動的三大公投主軸。三項公投分別聚焦能源安全、司法正義與被害者保護，都是社會高度關注、攸關全民利益的重要公共政策。

國民黨團強調，黨中央與黨團步調一致，就是要共同回應人民的期待，展現台灣主流民意。呼籲民進黨停止為反對而反對，尊重人民參與公共事務的權利，讓三項公投順利成案，透過全民投票展現直接民意，讓人民成為國家重大政策的最終決定者。

公投 鄭麗文 國民黨團 洪孟楷 王鴻薇

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