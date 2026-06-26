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顏慧欣生前遭職場霸凌 政院調查其中2項構成…卓揆最快一周內決定楊珍妮處置

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到總談判代表楊珍妮的職場霸凌疑雲，行政院今天傍晚公布調查報告，副秘書長李國興（圖中）表示，在12件調查事項中，認定楊珍妮對顏慧欣以及經貿辦同仁的職場霸凌成立，閣揆卓榮泰看過報告後，最快在一周內做出處置決定。
行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到總談判代表楊珍妮的職場霸凌疑雲，行政院今天傍晚公布調查報告，副秘書長李國興（圖中）表示，在12件調查事項中，認定楊珍妮對顏慧欣以及經貿辦同仁的職場霸凌成立，閣揆卓榮泰看過報告後，最快在一周內做出處置決定。

行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到總談判代表楊珍妮職場霸凌疑雲，行政院今天傍晚公布調查報告，在12件調查事項中，認定楊珍妮對顏慧欣以及經貿辦同仁的職場霸凌成立，閣揆卓榮泰看過報告後，最快在一周內做出處置決定。

行政院副秘書長李國興表示，本案沒有申訴人，所以不是職場霸凌調查，只是釐清事件的行政調查。經過問卷、審視各項證據資料並參酌媒體報導、顏慧欣辭職信及顏家提供的手機內容等資訊，綜合彙整12項調查事項。

其中2項構成職場霸凌行為，10項不成立。李國興說，楊珍妮在職務上利用權勢與機會，持續以冒犯的負面方式，多次否定顏慧欣的意見、打斷顏發言等，造成冒犯性的不友善工作環境，導致顏慧欣的身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌。

其次，楊珍妮在職務上利用權勢和機會，持續以冒犯、責罵等負面方式否定經貿辦同仁意見、打斷同仁發言，形成單位內部的緊張，造成冒犯性的不友善工作環境，造成經貿辦同仁身心遭受巨大壓力侵害，也構成職場霸凌行為。

其他針對楊珍妮對於顏慧欣赴美談判的會議參與權限、工作指派、座位安排；經貿辦內工作指派；顏慧欣報到時遭到下馬威；公文刻意繞過顏慧欣、架空她等10項指控，行政院調查小組認為不構成職場霸凌。

行政院發言人李慧芝說，調查報告今天出爐第一時間已分別通知顏慧欣家屬、楊珍妮和閣揆卓榮泰，卓揆會在看完報告後，在最短時間內做出相關處置的決定。

行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到總談判代表楊珍妮的職場霸凌疑雲，行政院今天傍晚公布調查報告，副秘書長李國興（圖左）表示，在12件調查事項中，認定楊珍妮對顏慧欣以及經貿辦同仁的職場霸凌成立，閣揆卓榮泰看過報告後，最快在一周內做出處置決定。
行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到總談判代表楊珍妮的職場霸凌疑雲，行政院今天傍晚公布調查報告，副秘書長李國興（圖左）表示，在12件調查事項中，認定楊珍妮對顏慧欣以及經貿辦同仁的職場霸凌成立，閣揆卓榮泰看過報告後，最快在一周內做出處置決定。

行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到總談判代表楊珍妮的職場霸凌疑雲，行政院今天傍晚公布調查報告，在12件調查事項中，認定楊珍妮對顏慧欣以及經貿辦同仁的職場霸凌成立，閣揆卓榮泰看過報告後，最快在一周內做出處置決定。
行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭到總談判代表楊珍妮的職場霸凌疑雲，行政院今天傍晚公布調查報告，在12件調查事項中，認定楊珍妮對顏慧欣以及經貿辦同仁的職場霸凌成立，閣揆卓榮泰看過報告後，最快在一周內做出處置決定。

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