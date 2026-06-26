顏慧欣生前遭打壓冒犯…政院調查職場霸凌案成立！楊珍妮去留待卓揆決定

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，留下職場霸凌疑雲未解，行政院今天公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮於職務上持續且長期利用權勢與機會，以冒犯的負面方式多次否定顏慧欣的意見，造成高壓不友善的工作環境，導致顏慧欣身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌行為。

行政院表示，楊珍妮的去留，待卓揆看完調查報告後決定。

調查報告指出，楊珍妮於職務上利用權勢與機會，逾越職務正當合理範圍，持續以冒犯之負面方式多次否定顏慧欣的意見、打斷顏發言，造成冒犯性之不友善工作環境，導致顏慧欣之身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌行為。

調查報告指出，楊珍妮於職務上利用權勢與機會，逾越職務上正當合理範圍，持續以冒犯、責罵之負面方式否定經貿談判辦公室同仁意見、打斷其發言，形成單位內部之緊張，造成冒犯性之不友善工作環境，導致同仁身心遭受巨大壓力之侵害，構成職場霸凌行為。

另外，調查報告指出，楊珍妮在顏慧欣隨團赴美參與台美經貿談判期間，對於顏的會議參與權限、座位安排及工作指派，客觀上並未有不合理對待，不構成職場霸凌行為。