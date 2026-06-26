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顏慧欣生前遭打壓冒犯…政院調查職場霸凌案成立！楊珍妮去留待卓揆決定

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院調查證實，已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣（右）遭職場霸凌。圖／聯合報系資料照片
行政院調查證實，已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣（右）遭職場霸凌。圖／聯合報系資料照片

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，留下職場霸凌疑雲未解，行政院今天公布行政調查結果，認定總談判代表楊珍妮於職務上持續且長期利用權勢與機會，以冒犯的負面方式多次否定顏慧欣的意見，造成高壓不友善的工作環境，導致顏慧欣身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌行為。

行政院表示，楊珍妮的去留，待卓揆看完調查報告後決定。

調查報告指出，楊珍妮於職務上利用權勢與機會，逾越職務正當合理範圍，持續以冒犯之負面方式多次否定顏慧欣的意見、打斷顏發言，造成冒犯性之不友善工作環境，導致顏慧欣之身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌行為。

調查報告指出，楊珍妮於職務上利用權勢與機會，逾越職務上正當合理範圍，持續以冒犯、責罵之負面方式否定經貿談判辦公室同仁意見、打斷其發言，形成單位內部之緊張，造成冒犯性之不友善工作環境，導致同仁身心遭受巨大壓力之侵害，構成職場霸凌行為。

 另外，調查報告指出，楊珍妮在顏慧欣隨團赴美參與台美經貿談判期間，對於顏的會議參與權限、座位安排及工作指派，客觀上並未有不合理對待，不構成職場霸凌行為。

已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣遭行政院政務委員楊珍妮（圖）職場霸凌。圖／聯合報系資料照片
已辭世的行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣遭行政院政務委員楊珍妮（圖）職場霸凌。圖／聯合報系資料照片

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