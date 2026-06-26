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駐以代表出席猶太新聞通訊社峰會 聚焦台以合作前景
美國「猶太新聞通訊社」年度「國際政策高峰會」於21日至23日在耶路撒冷舉行，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及前總理班奈特（Naftali Bennett）等產官學界人士參與。駐以色列代表李雅萍今年首度受邀，分享台以關係及科技合作前景。
根據駐以代表處新聞稿，李雅萍於23日擔任「以色列-亞洲關係」主題場次與談人。她表示，台灣與以色列都長期面臨外部威脅與挑戰，卻能將逆境轉化為發展動能，兩國如「地緣政治鏡像」，是推動國家人工智慧（AI）發展及社會韌性相互學習的好夥伴。
李雅萍說，台以在科技與產業領域高度互補，以色列為全球創新重鎮，台灣則是高科技製造核心，掌握全球近100%AI半導體產能及80%資通訊設備。兩國在AI及半導體等領域的合作，持續為歐美等國家推動再工業化提供重要動能。
她強調，台灣是少數每年固定與以色列、德國等駐台單位舉辦「國際大屠殺紀念日」活動的國家，一起緬懷所有抵抗極權的勇氣。另外，台以兩國人民互訪日趨緊密，以色列每年訪台人數自3年前的400人，成長到去年的1萬人，合作前景可期。
猶太新聞通訊社（Jewish News Syndicate, JNS）國際政策高峰會每年在耶路撒冷召開，邀請美國、以色列官員、智庫學者剖析全球政經趨勢。駐以色列代表處今年首度受邀出席。
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