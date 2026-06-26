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林佳龍率經貿考察團訪波蘭、義大利 盼拓展歐洲市場

中央社／ 台北26日電
外交部長林佳龍（中）訪問義大利米蘭期間，與倫巴底大區工業總會主席巴希尼（左4）等人合影。圖／外交部提供（中央社）
外交部長林佳龍（中）訪問義大利米蘭期間，與倫巴底大區工業總會主席巴希尼（左4）等人合影。圖／外交部提供（中央社）

外交部今天表示，部長林佳龍21日至26日率領經貿考察團訪問波蘭及義大利，團員包括工研院、工總等組織，以及智慧交通、智慧建築、資通訊、能源等領域逾20名產業代表，展現政府攜手產業拓展歐洲市場、深化國際供應鏈布局的決心。

外交部下午發布新聞稿說明，林佳龍率領經貿考察團訪問波蘭及義大利，團員包括工業技術研究院、中華民國全國工業總會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國國際經濟合作協會、全國創新創業總會，以及智慧交通等領域逾20名產業代表。

外交部指出，訪團此行除出席在波蘭華沙舉辦的「2026歐洲台灣形象展」外，並參與25日在義大利倫巴底大區議會舉辦的「台義強化供應鏈韌性交流會」與「台義商務交流會」，兩場活動吸引近百名台義政商及產業界代表參與，聚焦半導體、資通訊及先進製造等重點領域。

外交部指出，這也是外交部長首次率領大規模產業代表團赴倫巴底大區議會舉辦產業交流活動，進一步促進台灣與波蘭、義大利間的經貿合作與商機媒合。

外交部提到，林佳龍上任以來，持續以「總合外交」推動與歐洲在經貿、安全及民主價值等領域的多元鏈結與戰略布局，深化台灣與理念相近國家的實質夥伴關係，電電公會於訪問華沙期間宣布波蘭科學園區潛在設址規畫，為台波在半導體供應鏈韌性、先進製造與科技產業合作開啟新頁。

外交部說，林佳龍在米蘭期間率領經貿考察團參訪上銀科技子公司、環球晶圓子公司MEMC ElectronicsMaterials S.p.A.及台泥子公司NHOA Energy，瞭解台商在當地投資布局與營運情形。

外交部並與倫巴底大區議會及義大利工業總會（Confindustria）合作辦理「台義強化供應鏈韌性交流會」與「台義商務交流會」，促成台義雙方政府、產業公協會及企業建立交流平台，也是外交部首度在倫巴底大區議會辦理大型產業交流活動；工研院於會中與半導體晶片設計中心（Fondazione Chips-IT）就半導體供應鏈合作進行交流，進一步深化台義產業鏈結。

林佳龍 歐洲 波蘭

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