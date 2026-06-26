谷立言稱維持現狀是兩岸對話基礎 羅文嘉拋「三二一」籲從僵局邁向合作

美國在台協會處長谷立言日前接受本報專訪時指出，美方持續呼籲北京與台灣民選領袖互動，因為台灣有高度維持現狀的共識，這是對話的絕佳基礎，對此海基會祕書長羅文嘉在回應相關議題時，拋出「三二一」主張，呼籲兩岸從僵局邁向合作，帶動文明發展。

谷立言（Raymond Greene）日前指出，美方持續呼籲北京與台灣民選領袖互動，因為台灣有高度維持現狀的共識，這是對話的絕佳基礎；在台灣高度共識的狀態下，在台灣社會製造分裂不會讓北京得到想要的結果。他還說，台灣政黨在面對民主和安全等議題時，彼此觀點比想像中更接近，藍綠最大不同在於對「兩岸互動程度」的主張，藍的擔⼼互動太少，會誤判情勢或錯失經濟機會，綠的擔⼼互動太多會導致滲透或經濟脅迫。

羅文嘉26日下午主持海基會例行背景說明會時，回應本報詢問谷立言相關說法以及海峽論壇、踩線團等時事，並拋出「三二一」向對岸喊話，即「三項停止、兩個恢復、一個保障」，強調海基會立場希望兩岸理解、尊重、信任、合作。

他說，第一停止軍機軍艦擾台，第二是停止在國際外交對台灣的打壓。第三，停止武力犯台的準備。「這三項的停止，才是確保和平的基礎，也能夠有帶來更多接下來透過理解和尊重，最後達到這個信任跟合作」。

他呼籲解決兩岸的歧見和僵局要有兩項恢復：恢復兩岸兩會制度性的協商，以及恢復兩岸兩會平等對話。他說明，制度性的協商從海基會成立，當年的第一次辜汪會談和第二次辜汪會談和過去所簽訂的兩會協議早已建立，不應該因為任何理由片面停止，平等的對話更是帶來理解和尊重的必要步驟，「沒有對話怎麼理解？怎麼信任？怎麼合作？」對話的光明大道，制度性的、合法性的、政府授權的，台灣國會與社會監督的，海基會跟海協會的往來對話的機制，就是最好的做法。

他還提到，安全上的保障很重要。就是保障國人的人身自由安全，以及信仰自由安全，以及產業經營安全。他也再度針對大陸「民族團結進步促進法」予以示警。

羅文嘉強調，如果這「三二一」能做到，相信兩岸必然可以從目前的僵局邁向尊重以及信任的合作，並帶動兩岸社會的文明發展以及兩岸人民福祉的提升。

有媒體認為兩岸現在卡在信任，羅文嘉回應，沒有三個停止怎麼建立信任，「我很難理解，每天在我們家門口打打殺殺，喊殺喊打，不時在國在國際社會打壓，不管在衛生、醫藥、體育各種的活動，怎麼樣建立信任？」他重申，誠摯呼籲對岸相關單位能夠早日做「兩項恢復」，透過這種過程，信任一點一滴累積。