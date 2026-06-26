韓國瑜訪美規格受矚 鄭麗文直呼「沒什麼好比」：與兩黨核心建立最直接接觸

立法院長韓國瑜訪美中，被指規格遠超過國民黨鄭麗文訪美。鄭麗文下午接受專訪，韓國瑜是美國政府正式邀請，當然要高規格對待，另外這次訪美也與共和黨、民主黨的核心都建立了「人與人之間最直接的接觸」，至今仍在交流。

韓國瑜訪美，被指規格遠超過鄭麗文訪美。鄭麗文下午接受中天新聞「大新聞大爆掛」專訪，表示韓是國會議長，是被邀請去的，而她不是被邀請的，是她自己要去的，她被邀請的是學界、是民間的，韓是美國政府正式邀請的，把韓邀請去，當然國會要高規格對待，這是很正常的事情，沒有什麼好比較的，希望所有台灣政治人物到美國都得到正視。

鄭麗文說，台美沒有邦交關係，她從來沒有把此行定位為見幾個官員、國會議員，因為那不是重點，她清楚台灣有先天的限制。她也再三強調 ，美國是非常大、多元的國家，在美國真正有影響力的不是只有華府官員而已，這是為何她要全面接觸美國各界的意見領袖，因為他們都有他們的影響力。

鄭麗文說，台灣很難參加正式外交的國際場合、活動跟組織，但是台灣有充沛的能量跟優勢，所以不可以自艾自憐，覺得自己是亞細亞的孤兒，台灣有巨大的實力，不容被忽視。

鄭麗文說，她可以負責任的跟大家講，跟共和黨、民主黨的核心都建立了「人與人之間最直接的接觸」，甚至於還在經常溝通跟交流。這次去也認識了好幾位美國總統川普的「好朋友」，在不同領域的大咖。