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藍白擋下無人載具特別條例 政院：國防自主不應遭政治杯葛

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院日前提出預算規模達2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例」草案送立法院審議，藍白表決通過此案暫緩列案，民進黨立委抗議。記者許正宏／攝影
行政院日前提出預算規模達2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例」草案送立法院審議，藍白表決通過此案暫緩列案，民進黨立委抗議。記者許正宏／攝影

立法院會今日將行政院所提「國防自主無人載具採購特別條例」暫緩列案。行政院發言人李慧芝對此強調，國防自主及國家關鍵產業鏈發展，不應遭政治杯葛。

李慧芝指出，面對地緣政治局勢快速變化及現代戰爭型態轉變，建構不對稱戰力已是與時間賽跑的國防工程。然而，年度預算受限於編列及審查期程，難以完全因應無人載具技術快速演進。更何況，今年度中央政府總預算送交立法院已302天仍未完成審查，更凸顯現行制度難以及時支應國防需求。

李慧芝表示，無人機已成為各國建構國防戰力的重要趨勢，行政院提出特別條例及特別預算，集中資源推動無人載具自主研發、在地生產、維修量能及非紅供應鏈布局。事實上，在野黨立委也曾提案推動無人機產業及供應鏈布局，顯示朝野對發展無人載具的重要性及急迫性已有共識。

李慧芝強調，行政院充分尊重立法院監督權，特別條例及特別預算仍須依法接受立法院審議，也必須接受全民監督，所謂「迴避監督」的說法與事實不符。

李慧芝 無人機 行政院

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