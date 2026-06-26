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國民黨無人機條例箭在弦上 鄭麗文設國防自主、年度預算、防弊三原則

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照片
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照片

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，今在立法院會中被藍白立委用人數優勢暫緩列案。國民黨立院黨團總召傅崐萁受訪透露，下周會推國民黨版無人機條例草案。國民黨主席鄭麗文下午接受專訪，表示黨版已經形成的差不多，並稱有三大原則，強調國防自主，回歸年度預算和設有防弊機制。

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，從今年8月起至2031年底，採購21萬架各型無人機、艇。不過立法院會今在藍白人數優勢下聯手阻擋，經表決決議暫緩列案。

傅崐萁在今早國民黨團大會結束後，受訪表示下周會正式提出來國民黨版，對無人機產業全面支持，包括租稅、獎勵等等都會有。

鄭麗文接受「大新聞大爆掛」專訪，表示過去幾天已密集討論，黨版也已經形成的差不多，跟國民黨團的主要幹部、相關專家也都開過會，她在訪問美國時也公開講，美國專家給她建議，她也覺得這是很好的建議。

鄭麗文說，基本上原則不變，第一國防自主最早就是國民黨提出來的大政策，從來沒有改變，支持國防自主。第二個，（國防自主）落實到無人機政策，不是透過特別預算，完全不符合台灣特別預算的相關規定，常常「把例外變成是正常」是很不正常的，還是希望把回歸到年度的正常預算裡。國防自主是長期政策，從以前國防年度預算就有編列，實在不需要特別再弄特別條例。第二原則是之前就不斷講的，也是大多數人的共識，希望放在年度預算裡。

鄭麗文說，第三個是防弊機制一定要存在。還未開始無人機的採購，已傳出很多醜聞，政策還沒有看到，發包的廠商已經綁好，利益已經綁定等等，這些都是要全力避免的。在這些重大的原則之下，來產生黨版條例。國民黨版條例很簡單，支持國防自主、本土的無人機產業，而且是軍用無人機，不是民用無人機，這是不一樣的，軍用無人機是支持的，會用條例來支持。

鄭麗文說，既然支持是有預算，但是應該回歸年度預算，也要有配套。支持這個產業（指無人機產業），怎麼鼓勵這個產業，怎麼樣有防弊措施，不讓它因為弊案而使產業受到重創。這些原則，基本上大家共識滿高。

被追問「國民黨內較重要的人士」事前可以先對這些條例的內容看過且發表意見？鄭麗文說，主要都是跟黨團，跟黨團商量出重大方向跟原則後，請智庫具體擬出草案，再讓黨團看過，她就是尊重黨團，黨團自主在國防採購、軍購的政策也是一樣的，所謂的黨版是大方向。

鄭麗文指出，具體條文、立法技術還有在立法院的攻防，什麼時候提，什麼時候不提，什麼時候跟民進黨要怎麼樣，還有跟民眾黨的版本如何合而為一，都是完全由黨團自主，不可能分分秒秒盯著立院攻防，在攻防的過程當中，原本的條文都會修改，都會有些更動，黨中央不可能盯著，說「這條不能改、那個字不可能」，實際的立法院運作一定是黨團自主。

鄭麗文強調，她都會跟傅崐萁說，對黨團高度信任，大方向、大原則等不要變，不要說去跟民進黨協商，最後放棄大原則，其他立法院有複雜攻防的需要，完全授權給黨團進行。

鄭麗文 無人機 國民黨

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