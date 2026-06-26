尊重洪孟楷「鞭刑公投」但另有考量 鄭麗文：我要推重啟核電公投

國民黨立委洪孟楷欲推動「鞭刑公投」，但國民黨文傳會今早發出聲明，表示非優先推動項目。國民黨主席鄭麗文下午接受專訪，表示她尊重洪孟楷，但就公投案，黨中央另有考量，不想再像2018年公投案氾濫，而她要推重新啟動核電的公投案。

國民黨文傳會主委陳以信今早表示，國民黨正規畫於九合一大選期間提出全國性公投案，同時也說「鞭刑公投」涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。

鄭麗文說，半年前她見洪孟楷時曾經拜託過，她知道洪長期努力推動鞭刑立法，她很尊重，但就公投案，黨中央另有考量。立法院通過就可以提公投案，今年大選一定會伴隨著公投案。今天的文傳會稿子裡的重點在於，不想再像2018年公投案氾濫，希望能夠集中在某一個、兩個的重大公投案，這是國民黨要推動的，也不要被人家講有很多公投案干擾正常的大選，希望這個議題是能夠集中的。

鄭麗文說，她最近跟民眾黨主席黃國昌有過溝通，民眾黨也要提公投案，她希望在野能共同推動，她要提的就是重新啟動核電的公投案。即便民進黨改弦更張，說要重啟核三，事實上是非常模糊不清，且只有重啟核三是不夠的，民進黨內部也有很多的雜音，長期反核的路線到今天還是高度抗拒。

鄭麗文說，她到美國不斷被問到對核電的態度，美國人也很關心我方的能源政策，但重啟核電最少要3年後，已經錯失時間，不能夠再一直拖下去。現有的核電廠也不可能全開，就算全開，也只占了大概兩成的發電，發電量很低。

鄭麗文說，這次到大陸去、到美國去，本來的其中重點就是核融合，但後來都沒有成行，因為種種考慮。台灣事實上是有巨大潛力發展更新、更進步的核能發電，所以要專注在這個政策上，這是為何不要太多公投案。長期推動的委員一定很有感情，也很有熱情，所以應該還會再溝通。但她很怕又一堆公投案出來。

面對質疑，鄭麗文說，非常尊重黨團自主，在重大政策上如軍購、年底公投案選什麼題目且要提多少案等，有很多討論，她從來沒有說洪孟楷不准推動（鞭刑），大家不要誤會，只有說在公投案的部分，希望能夠慎選，且在野力量能都支持推動。核電重要，之前重啟核三的公投沒有過關，所以有必要再推動核電公投。很多人刻意扭曲、誤解甚至抹黑她，她平常心看待，能夠說明、解釋就會盡量說明跟解釋。

鄭麗文強調，她給黨團自主非常巨大的空間，她自己是黨團出身，曾經擔任黨團幹部，清楚中間的分際。