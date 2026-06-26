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氣氛友好！韓國瑜訪美團會面白宮官員 雙方討論無人機、軍購

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，25日在駐美代表俞大㵢等人陪同下，與美國行政部門交流。圖為立法院提供。
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，25日在駐美代表俞大㵢等人陪同下，與美國行政部門交流。圖為立法院提供。

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，25日在駐美代表俞大㵢等人陪同下，先後與美國國防部及白宮官員會面。美方官員重申美國對台政策不變，將持續支持台灣強化防衛能力。雙方另就台美共同研發與生產、協助台灣發展無人載具產業、軍售延宕及美國兩岸政策等議題交換意見，氣氛坦誠友好。

立法院發布新聞稿指出，韓國瑜25日向美方說明台灣國會現況表示，立法院僅有113席立法委員，卻肩負審議國家重大法案與預算之責；在目前三黨不過半的國會結構下，若對議題意見分歧，常有多元且激烈的討論，但各黨對強化台灣自我防衛能力均有高度共識。

韓國瑜強調，台灣人民珍視民主自由，守護民主已刻在全體台灣人的DNA之中；台海和平穩定不僅攸關台灣安全，亦牽動區域、甚至全球的穩定與發展，因此面對嚴峻挑戰，如何避免衝突發生，是台灣領導者及立法院長的重要職責。台灣人民也瞭解美國的協助對維護台灣安全至為重要，感謝美方長期以來的支持，也期盼與美國深化相關合作。

韓國瑜表示，面對艱困的國際處境，台灣人民心中難免感到孤單；面對當前日益嚴峻的情勢，只要台灣擁有越多朋友、在國際上能見度越高，台灣就越安全，亦盼美方持續協助，讓世界看見台灣。

韓國瑜訪美團25日午間與「傳統基金會」（Heritage Foundation）午餐座談，訪團另利用拜會行程空檔，前往國家檔案局參訪。國家檔案局特別準備多份與台灣相關的珍貴歷史文件供訪團閱覽，包括未放入常設展，特別自庫藏取出的「台灣關係法」正本、國會授權總統協防台灣之共同決議案正本等，展現台美關係發展的重要軌跡。

韓國瑜訪問團25日晚間與華府僑界及台商代表晚宴，近120人踴躍出席。韓國瑜分享，此行訪美交流，行程雖不長，但已會晤40名聯邦參、眾議員，深刻感受美國國會對台灣的支持；立法院將繼續與僑胞朋友共同努力，為台灣的外交打拼。

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