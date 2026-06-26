林佳龍赴米蘭深化台義交流 盼共同打造韌性供應鏈

外交部長林佳龍昨天於義大利米蘭，出席「台義強化供應鏈韌性合作交流會」及「台義商務交流會」；林佳龍指出，台灣掌握建構AI基礎的半導體等產業，是歐洲「再工業化」的關鍵夥伴，唯有民主夥伴攜手合作，才能打造更具韌性的供應鏈。

林佳龍今天透過臉書發文指出，義大利米蘭是世界公認的時尚與設計之都，但這座城市不只有美麗的精品櫥窗，它所在的倫巴底大區（Lombardia），更是義大利重要的經濟引擎，也是歐洲製造業的心臟。

林佳龍指出，他率領智慧交通、智慧建築、資通訊、能源等領域逾20名產業代表，出席由外交部、倫巴底大區議會及義大利工業總會共同舉辦的「台義強化供應鏈韌性合作交流會」及「台義商務交流會」，這2場活動雖以商務交流為基礎，卻具有更深的戰略意義。

林佳龍表示，歐洲期待運用AI人工智慧推動「工業5.0」，以實現歐洲「再工業化」的目標，而台灣則掌握建構AI人工智慧基礎的半導體、資通訊、伺服器等產業，是歐洲「再工業化」的關鍵夥伴，而倫巴底大區作為歐洲工業心臟，正是台灣深化與歐洲產業合作，鏈結民主供應鏈的重要入口。

林佳龍指出，外交部2023年於米蘭成立辦事處，就是希望更深入連結義大利北部產業、科技與地方治理網絡，倫巴底大區議會去年首度組團訪問台灣，返國後通過支持台灣參與國際組織的決議案，今年5月更成立「倫巴底台灣跨黨派友誼小組」，展現持續深化台義關係的決心。

在這樣的基礎上，林佳龍說，這次活動受到倫巴底大區高度重視，包括倫巴底大區工業總會主席巴希尼（Giuseppe Pasini，另譯：帕西尼）、倫巴底大區政府國際事務副部長卡塔紐（Raffaele Cattaneo）、義大利對外貿易協會秘書長多尼諾蒂（David Doninotti），以及當地手工業、農業食品業等近百名台義產業代表出席，進行深入交流。

林佳龍表示，透過這次活動更加確信，強化供應鏈韌性，必須建立在彼此信賴的基礎上，而信賴基礎則源於自由民主等共同價值，唯有民主夥伴攜手合作，才能共同打造更安全、更穩定，且更具韌性的供應鏈。

林佳龍指出，這次從米蘭出發，不單是帶著台灣產業前進歐洲，也是讓歐洲更深刻看見台灣的價值，進而更加信賴台灣，從貿易、投資再到科技合作，台義合作必定能為彼此創造更繁榮、更安全的未來。