快訊

八仙塵爆11周年！ 法院判觀光署、新北市府要國賠2100萬元確定

世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

竹北豪雨釀意外…女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍赴米蘭深化台義交流 盼共同打造韌性供應鏈

中央社／ 台北26日電
外交部長林佳龍昨天於義大利米蘭，出席「台義強化供應鏈韌性合作交流會」及「台義商務交流會」；林佳龍指出，台灣掌握建構AI基礎的半導體等產業，是歐洲「再工業化」的關鍵夥伴，唯有民主夥伴攜手合作，才能打造更具韌性的供應鏈。外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照 蘇健忠
外交部長林佳龍昨天於義大利米蘭，出席「台義強化供應鏈韌性合作交流會」及「台義商務交流會」；林佳龍指出，台灣掌握建構AI基礎的半導體等產業，是歐洲「再工業化」的關鍵夥伴，唯有民主夥伴攜手合作，才能打造更具韌性的供應鏈。外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照 蘇健忠

外交部林佳龍昨天於義大利米蘭，出席「台義強化供應鏈韌性合作交流會」及「台義商務交流會」；林佳龍指出，台灣掌握建構AI基礎的半導體等產業，是歐洲「再工業化」的關鍵夥伴，唯有民主夥伴攜手合作，才能打造更具韌性的供應鏈。

林佳龍今天透過臉書發文指出，義大利米蘭是世界公認的時尚與設計之都，但這座城市不只有美麗的精品櫥窗，它所在的倫巴底大區（Lombardia），更是義大利重要的經濟引擎，也是歐洲製造業的心臟。

林佳龍指出，他率領智慧交通、智慧建築、資通訊、能源等領域逾20名產業代表，出席由外交部、倫巴底大區議會及義大利工業總會共同舉辦的「台義強化供應鏈韌性合作交流會」及「台義商務交流會」，這2場活動雖以商務交流為基礎，卻具有更深的戰略意義。

林佳龍表示，歐洲期待運用AI人工智慧推動「工業5.0」，以實現歐洲「再工業化」的目標，而台灣則掌握建構AI人工智慧基礎的半導體、資通訊、伺服器等產業，是歐洲「再工業化」的關鍵夥伴，而倫巴底大區作為歐洲工業心臟，正是台灣深化與歐洲產業合作，鏈結民主供應鏈的重要入口。

林佳龍指出，外交部2023年於米蘭成立辦事處，就是希望更深入連結義大利北部產業、科技與地方治理網絡，倫巴底大區議會去年首度組團訪問台灣，返國後通過支持台灣參與國際組織的決議案，今年5月更成立「倫巴底台灣跨黨派友誼小組」，展現持續深化台義關係的決心。

在這樣的基礎上，林佳龍說，這次活動受到倫巴底大區高度重視，包括倫巴底大區工業總會主席巴希尼（Giuseppe Pasini，另譯：帕西尼）、倫巴底大區政府國際事務副部長卡塔紐（Raffaele Cattaneo）、義大利對外貿易協會秘書長多尼諾蒂（David Doninotti），以及當地手工業、農業食品業等近百名台義產業代表出席，進行深入交流。

林佳龍表示，透過這次活動更加確信，強化供應鏈韌性，必須建立在彼此信賴的基礎上，而信賴基礎則源於自由民主等共同價值，唯有民主夥伴攜手合作，才能共同打造更安全、更穩定，且更具韌性的供應鏈。

林佳龍指出，這次從米蘭出發，不單是帶著台灣產業前進歐洲，也是讓歐洲更深刻看見台灣的價值，進而更加信賴台灣，從貿易、投資再到科技合作，台義合作必定能為彼此創造更繁榮、更安全的未來。

林佳龍 米蘭 外交部

延伸閱讀

韓國瑜率團訪美 裴洛西親自接見…陳冠廷揭雙方討論議題

提高印太供應鏈韌性 駐墨爾本處長籲正視台澳互補性

降低對中依賴 美打造「矽盛世」強化晶片、AI基礎建設、能源供應鏈

矽盛世峰會 美副國務卿：確保可信賴夥伴掌握AI科技

相關新聞

林佳龍赴米蘭深化台義交流 盼共同打造韌性供應鏈

外交部長林佳龍昨天於義大利米蘭，出席「台義強化供應鏈韌性合作交流會」及「台義商務交流會」；林佳龍指出，台灣掌握建構AI基...

柯文哲要藍「別整碗端去」 藍白合恐在竹北先破局？

新竹縣長選舉藍綠人選終於底定，竹北市藍白整合議題隨即浮上檯面。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠喊出「破釜沉舟，全力爭取」，國民黨吳旭智也強調「堅持到最後」，兩陣營目前看來都無意退讓，民眾黨創黨主席柯文哲一句要藍營「別整碗端去」，更為竹北藍白合投下變數。

尊重洪孟楷「鞭刑公投」但另有考量 鄭麗文：我要推核電公投

國民黨立委洪孟楷欲推動「鞭刑公投」，但國民黨文傳會今早發出聲明，表示非優先推動項目。國民黨主席鄭麗文下午接受專訪，表示她尊重洪孟楷，但就公投案，黨中央另有考量，不想再像2018年公投案氾濫，而她要推重新啟動核電的公投案。

韓國瑜訪美團會面白宮官員 雙方討論無人機、軍購

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，25日在駐美代表俞大㵢等人陪同下，先後與美國國防部及白宮官員會面。美方官員重申美國對台政策不變，將持續支持台灣強化防衛能力。雙方另就台美共同研發與生產、協助台灣發展無人載具產業、軍售延宕及美國兩岸政策等議題交換意見，氣氛坦誠友好。

控藍白卡總預算「影響強降雨防災」 民進黨：應儘速審查救命錢

民進黨今天說，近日全台面臨天災威脅，藍白立委遲未完成中央政府總預算案審查，導致今年度170億元第一、第二預備金及災害準備...

剴剴案居托中心訪視人員林心慈涉偽造 北市社會局：現已離職

「剴剴」遭保母姊妹虐死，北市文山區居家托育服務中心訪視人員林心慈與兒福社工陳尚潔的訪視照片僅差1日，卻對剴剴額頭上的大片瘀青記載不同。社會局說，林非社工，而是居托中心訪視人員，目前已離職；事發後，社會局第一時間啟動調查，對林的說法有疑義而移請北檢偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。