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控藍白卡總預算「影響強降雨防災」 民進黨：應儘速審查救命錢

中央社／ 台北26日電
民進黨今天說，近日全台面臨天災威脅，藍白立委遲未完成中央政府總預算案審查，導致今年度170億元第一、第二預備金及災害準備金無法動支。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天說，近日全台面臨天災威脅，藍白立委遲未完成中央政府總預算案審查，導致今年度170億元第一、第二預備金及災害準備金無法動支。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天說，近日全台面臨天災威脅，藍白立委遲未完成中央政府總預算案審查，導致今年度170億元第一、第二預備金及災害準備金無法動支。發言人李坤城批評，藍白拖延總預算案已逾300天，影響防災、救災及治水建設，應儘速完成審查，維護民眾生命財產安全。

近日因颱風加上梅雨鋒面接近、西南季風增強，全國各地面臨豪大雨或短延時強降雨的致災性威脅。李坤城發布新聞稿指出，極端氣候威脅在即，但在國民黨民眾黨立委的刻意卡關下，今年度的中央政府總預算案已經拖延超過300天，導致行政院依法編列的170億元「第一、第二預備金」及「災害準備金」無法正常動支，嚴重癱瘓國家面臨重大天災時的緊急應變能力。

對國民黨稱「總預算未過不影響救災，中央仍可依法動支延續性經費與既有機制應急」，李坤城表示，總預算案未完成審查時，政府依法只能動支沿用前一年度的既有計畫經費，但真正因應突發災情的「緊急救命錢」，即新年度的預備金與災害準備金，正因為總預算案被卡而全面鎖死。

他強調，總統賴清德特別提醒防汛期與颱風季將至，要求政府體系及早整備、防患於未然，但國民黨卻心虛反控總統「恐嚇人民」。藍白立委明知總預算案對防災、救災的關鍵性，卻執意卡關，儼然把人民生命財產安全當成政治攻防工具。

李坤城表示，多名藍營立委正積極投入地方縣市長選舉，在立法院卻連最基本的預算審查職責都不願履行。藍白立委若真心關心地方防災、清淤排水與公共安全，應立即回到國會完成總預算案審查，讓各項治水建設儘早推展，而不是藉著災情噴政治口水。

民進黨 李坤城 行政院 國民黨 民眾黨

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