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涉共諜案二審判無罪 藍促檢討偵辦標準綠籲尊重司法

中央社／ 台北26日電

前民進黨黨工涉共諜案，一審遭重判的何仁傑因罪證不足，二審改判無罪。國民黨團今天表示，請高等法院盡速公開完整判決理由，並全面檢討國安案件的偵辦、審查標準。民進黨團幹事長莊瑞雄則說，各黨團應該尊重司法判決。

前民進黨黨工涉共諜案，二審昨天判決黃取榮、邱世元、吳尚雨3年至6年不等徒刑，一審遭重判的何仁傑因罪證不足，改判無罪。高檢署今天表示，何仁傑無罪部分，研議提起上訴。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長王鴻薇及國民黨立委羅智強等人，今天在立法院國民黨團召開「綠共諜輕判無罪？」記者會。

林沛祥指出，民進黨政府成天把國安掛在嘴邊，反對政府可說成是「疑美」，監督執政黨還會被扣上危害國安的大帽子，真正涉及共諜、洩密、國安案件判決出來後，有人刑度大幅下降，有人甚至改判無罪，二審法院必須公開判決理由，否則人民當然會質疑司法是否存在雙重標準。

林沛祥表示，司法最怕的不是批評，而是人民開始相信，不同的人，適用不同的司法標準。如果司法不能讓人民相信「同案同標準」，就會讓人民懷疑，是不是顏色對了，標準就不一樣了。

林沛祥指出，國民黨團提出3項具體訴求：第1、請高等法院盡速公開完整判決理由。第2、請法務部、司法院及國安相關機關，全面檢討國安案件的偵辦、審查標準。第3、呼籲朝野共同推動國安司法透明化改革，讓每一起重大國安案件，都能接受民主社會的檢驗。

王鴻薇質疑，現在只要有民進黨黨證，即便違反國安法，涉及共諜，都可以獲得減刑，甚至無罪待遇。法官為何如此替何仁傑脫罪，唯一能夠解釋的是何仁傑背後有靠山，而這座靠山就是國安會秘書長吳釗燮。在民進黨執政下，有黨證就沒有關係，這就是民進黨的司法雙標。

羅智強表示，民進黨政府成天喊著抓共諜，結果抓到的都是領民進黨黨證的人，在總統府抓到的共諜，都不是經由文官考試，進入總統府任職的公務員，而是民進黨帶進去的政治幕僚；民進黨污染了總統府，但司法判決無罪就沒事了，這就是現在台灣司法最嚴重的問題。

針對國民黨團召開的記者會，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄受訪表示，用這種態度來看待司法，其實不好，各黨團應該對司法判決表達尊重，而且審級制度是為了所有人民而設的司法制度，不是為了哪一黨、哪一派，如果檢察官認判決過輕，本來就可以依法上訴，民進黨團尊重司法判決。

共諜 羅智強 邱世元

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