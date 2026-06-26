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因應豪雨 民進黨：中執委中評委登記順延至6/29

中央社／ 台北26日電

民進黨將於7月19日召開全國黨代表大會，改選中常委、中執委及中評委。原訂今天截止的領表、登記作業，因各地豪雨造成部分縣市停班停課，民進黨今天宣布，比照公職人員選舉罷免法規定，將領表、登記期限延長至6月29日辦理，以因應交通及行政作業受影響。

民進黨全國黨代表大會將於7月19日在台北國際會議中心舉行，屆時，將改選最高權力核心中常委、中執委。根據民進黨日前公布選舉公告，今天是領表、登記最後截止日期。

民進黨今天表示，因各地豪雨不斷，部分縣市政府已宣布6月26日停止上班上課，考量相關人員交通與行政作業流程可能受阻，民進黨於6月22日至26日止辦理的2026年第22屆中執委暨中評委選舉領表、登記作業，將比照公職人員選舉罷免法規定，延長至6月29日。

民進黨員日前投票選出297席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的296席當然黨代表，這593票將在7月全代會時改選中執委、中評委。

按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再由30席中執委互選出10席中常委。

中常委 民進黨 台北

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