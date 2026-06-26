聽新聞
0:00 / 0:00
影／台東縣長錄影方式出席海峽論壇恐遭罰 朱立倫：中央開民主倒車
台東縣長饒慶鈴以錄影方式參加海峽論壇恐遭開罰，國民黨前主席朱立倫今聲援，中央的做法干擾整個農民農產品行銷，非常不應該，而若還想因此懲處縣市長，那真是台灣民主非常嚴重倒退，希望民進黨不要做這樣的事情。
朱立倫表示，作為一位地方首長為農民發聲，不管透過任何管道，為農民來推展農產品，都是一個好縣長該做的事情。
他指出，作為一位地方首長，為農民發聲，不管任何管道，為農民來推展農產品，都是一個好縣長該做的事情；但現在中央的做法，是民主倒退，而且是干擾整個農民相關的行銷，他覺得這是非常不應該，且如果還要想要懲處縣市長，那真的是台灣民主非常嚴重的倒退，希望民進黨不要再做出這樣的事情。」
饒慶鈴今天受訪時則僅回應，這次完全依規定向陸委會申請參加海峽論壇，也依照陸委會規定沒有成行，這件事情就是這樣子。
她還誠摯的希望大家要多多協助台東，甚至全台灣的農民，農民非常辛苦，要協助他們讓農產品能夠行銷出去。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。