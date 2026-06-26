影／台東縣長錄影方式出席海峽論壇恐遭罰 朱立倫：中央開民主倒車

台東縣長饒慶鈴以錄影方式參加海峽論壇恐遭開罰，國民黨前主席朱立倫今聲援，中央的做法干擾整個農民農產品行銷，非常不應該，而若還想因此懲處縣市長，那真是台灣民主非常嚴重倒退，希望民進黨不要做這樣的事情。

朱立倫表示，作為一位地方首長為農民發聲，不管透過任何管道，為農民來推展農產品，都是一個好縣長該做的事情。

他指出，作為一位地方首長，為農民發聲，不管任何管道，為農民來推展農產品，都是一個好縣長該做的事情；但現在中央的做法，是民主倒退，而且是干擾整個農民相關的行銷，他覺得這是非常不應該，且如果還要想要懲處縣市長，那真的是台灣民主非常嚴重的倒退，希望民進黨不要再做出這樣的事情。」

饒慶鈴今天受訪時則僅回應，這次完全依規定向陸委會申請參加海峽論壇，也依照陸委會規定沒有成行，這件事情就是這樣子。

她還誠摯的希望大家要多多協助台東，甚至全台灣的農民，農民非常辛苦，要協助他們讓農產品能夠行銷出去。