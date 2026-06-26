政院2100億「無人載具採購特別條例」付委 遭藍白聯手擋下

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，從今年8月起至2031年底，採購21萬架各型無人機、艇。不過立法院院會今天在藍白人數優勢下聯手阻擋，經表決決議暫緩列案。

立法院通過7800億元軍購特別條例，對於向國內採購無人機遭排除，行政院會於6月18日提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，從今年8月起至2031年底，籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇，總數近21萬架。

不過對於是否以特別預算方式向國內採購無人機，仍在野黨野質疑，民眾黨立法院黨團主張將將無人載具編列回歸年度預算，並且研擬自提版本；國民黨團總召傅崐萁也表示將提出國民黨版草案。

針對行政院所提國防自主無人載具採購特別條例草案，立法院會今天處理報告事項議程時，台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團提議暫緩列案。

朝野為此進行表決，藍白挾人數優勢勝出，決議「國防自主無人載具採購特別條例」草案暫緩列案，民進黨立委為此在議場內舉牌抗議，指控藍白聯手阻擋，扼殺台灣國防產業發展。