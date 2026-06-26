民團憂高階晶片走私中國議題 籲政府重視勿卸責

台灣經濟民主連合今天指出，各界關注高階晶片違法走私到中國的出口管制問題，為何不把中國列為高階晶片的出口管制地區。民進黨立委鍾佳濱則說，將要求行政院、經濟部就美方所重視的相關管制地區及管制清單明文表列。

經民連智庫召集人賴中強、立委鍾佳濱今天在立法院召開記者會，提出上述說明。

賴中強表示，經濟部國際貿易署根據貿易法的授權，有權決定「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」，而在扁政府時期，將中國列為管制地區，但到了馬政府時期，將中國移出管制地區，僅例外保留管制12項半導體製程設備。

賴中強認為，違反貿易法出口管制規定，將高階晶片走私輸往中國是否構成刑事責任，關鍵在於管制地區公告，相信全民絕對無法同意，把台灣晶片走私到伊朗、伊拉克、北韓、敘利亞，可以依貿易法第27條處5年以下有期徒刑，但是走私晶片到中國讓解放軍造飛彈瞄準台灣，卻不構成貿易法的刑事責任。

鍾佳濱表示，台灣對中國出口管制漏洞，已引起美國政府的高度重視，馬政府當年限縮管制項目的開後門做法，顯不足以回應台美貿易協定的精神。基於台美貿易協定，將要求行政院、經濟部立即就美方所重視的相關管制地區及管制清單明文表列，也會增修母法，授權行政機關盡快補起漏洞。