兩岸應交流對話 朱立倫：民進黨長期對抗交惡台灣民眾最擔心

新北市前市長、銀光好居行動聯盟主席朱立倫今天受訪表示，希望兩岸和平並透過對話交流減少政府衝突的風險，但民進黨長期造成對抗交惡，才是台灣民眾最擔心。

朱立倫今天出席銀光好居高齡居住新典範論壇 暨標章授證典禮後，針對暴雨災情及兩岸關係受訪表示，十年的從政經驗，不管從中央到地方，所有救災的錢，或者是相關的預算，都是足以來因應，也是現在中央地方大家一起努力。他認為，針對這個風災或者任何的災情，都可以來做支援。

他說，有關中央政府預算，當然是希望能夠盡快地通過，但與目前災這件事情沒有關，所以希望不要來把它牽扯在一起。

他說，立法院長韓國瑜出訪美國受到歡迎，非常感謝，尤其參眾議員非常多的議員來參與表達對台灣的支持，他覺得這是非常重要的，「民主的展現，也是我們民意的體現」。

他表示，美國在台交流協會AIT其實這已經多次轉達，希望兩岸要維持現狀，其實他一直都希望兩岸和平，能夠透過對話交流減少政府衝突的風險，這也是國民黨長期以來的主張。

他強調，除了捍衛國家的民主自由，兩岸之間最重要的就是對話交流。如果今天不能夠對話交流，變成對抗交惡，這是民進黨長期造成的對抗交惡，才是台灣民眾最擔心的。

有關年底選戰，朱說他是桃園的老縣長，當然桃園的候選人需要幫忙，包括市長的部分他也會跟大家一樣，希望能多回桃園； 同時又是新北市的老市長，有很多的好朋友，包括川伯也曾是一步一腳印一起努力的同事，甚至其他的縣市，有很多是過去的好朋友，是長期以來參選的，也都在各個職位上，也都會希望能他去幫忙，都會盡力。朱強調，他的角色就是老朋友，老縣長和老市長的角色，一定會好好幫忙。