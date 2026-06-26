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白提公投案要求交通罰鍰專用　立院逕付二讀協商

中央社／ 台北26日電

民眾黨立法院黨團今天在立法院會提出公投提案，擬將交通違規罰鍰收入「全數」用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸；民進黨立委林俊憲說，應提修法到委員會討論更快速、有效率，且依法預算收入是不可以公投的。

主持院會的立法院副院長江啟臣表示，依黨團共識，本案逕付二讀，交付黨團協商，並由民眾黨團負責召集協商。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍上午在立法院議場前受訪時指出，人民被開交通罰單，就該用在道路交通安全改善上，近年因科技執法密度增加，罰單越開越多，但交通基本建設沒變得更好，交通死傷人數卻更多。

陳清龍說，去年各地方政府分配到交通罰單的收入高達新台幣156億元，但現行罰鍰制度僅12%要用在交通安全改善，其他流向未知，可能成為地方政府小金庫。有些罰鍰被用來買科技執法設備，設備買越多、罰單收入越多。

立法院會上午處理民眾黨團公投提案，公投提案主文為：「您是否同意政府應將交通違規罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸，而非一昧增加科技執法設備？」是否有當？敬請全民公決。

國民黨立委王鴻薇在大體討論時表示，政府想洗清「行人地獄」，但仍不時發生重大交通事故死亡事件，政府每年交通罰鍰有300億元收入卻無法改善問題，因地方政府僅12%需專款專用，交通部雖說要修法提高到30%，顯然遠遠不足，盼讓交通罰鍰專款專用在改善交通設施。

民進黨立委林俊憲說，改善交通安全是每位立委要努力的目標，這個公投案是關於罰鍰收入的用途，目前交通罰鍰收入有75%都到地方政府，如果要規範罰款用途，就應提出修法，提公投案是勞民傷財，公投通過門檻要960萬票，單獨舉行投票成本更要11億元、綁大選也要多花2億元。

林俊憲表示，交通罰款收入比例要不要改變、要不要規範用途，民眾黨團應提案到立法院委員會討論，「交通也要搞民粹」；且公投法規定，預算收入不能公投，明明立委可以更快速、有效率解決，為什麼要弄到公投，盼民眾黨團思考周延。

公投 江啟臣 林俊憲

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