韓國瑜率團會晤美智庫 陳冠廷：台灣須加速建構不對稱戰力

立法院長韓國瑜率跨黨派訪團在華府進行國會外交與政策交流，並與華府重要智庫傳統基金會會晤。民進黨立委陳冠廷表示，此行充分感受美方對台海和平、印太安全及台灣防衛韌性的高度關注，且與會者更強調台灣必須加速建構符合自身防衛需求的不對稱戰力。

陳冠廷指出，在與智庫會晤時，參與者強調台灣必須加速建構符合自身防衛需求的不對稱戰力，並將有限資源投入能夠快速形成戰力、提高敵方犯台成本、延緩敵方行動節奏的關鍵能力，包括無人載具、水雷、反艦飛彈，以及相關感測、通訊與指管系統等。

陳冠廷說，這些裝備更重要的是能夠快速生產、廣泛部署，並在戰時發揮可消耗、可持續、可分散運用的嚇阻效果，讓台灣具備足夠的分散式打擊能力、持久防衛能力與快速補充能力。

陳冠廷表示，會談中，美方持續對台灣推動國防產業本土化、強化無人載具能量及深化台美共同生產合作表達高度關注，這與台灣推動不對稱戰力建置的方向高度契合。台灣向美國取得裝備與技術，也應進一步轉化為產業合作、技術升級與長期安全韌性。

陳冠廷說明，台灣提升防衛能力，不只在於採購武器，更要建立本土國防產業能力。當前各國都面臨國防產能不足、供應鏈重組及交貨期拉長等挑戰，台灣若要有效因應快速變化的安全環境，就必須在取得必要防衛裝備的同時，深化與美國在共同研發、共同生產及人才訓練上的合作。

陳冠廷強調，未來台美在無人載具等關鍵戰略產業上，應朝「合資、合製、合訓」方向推進，並結合美國的技術、系統整合與作戰經驗，以及台灣成熟的製造能力、供應鏈管理與高科技產業優勢，在台灣建立更具韌性的國防產業基礎。

陳冠廷也指出，會中另一項焦點，是如何衡量與中國對話是否真正有效。會中參與者提到，維持溝通當然重要，但不是單純為了交流而交流，若對話持續進行的同時，中國對台軍事施壓、海空侵擾、灰色地帶行動及其他脅迫措施仍未減少，就必須進一步思考，這樣的對話是否真正降低風險、增進互信，或達成具體可檢驗的成果。

陳冠廷會後表示，台美夥伴關係已經超越軍售或經貿合作，逐步發展為結合安全、科技、產業與民主價值的長期合作關係。未來將持續推動台美在國防產業、科技合作、供應鏈韌性及人才交流上的深化合作。