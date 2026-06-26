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賴總統指治水不能等籲速過總預算 林沛祥：這是延續性計畫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統（圖）。圖／聯合報資料照
賴清德總統（圖）。圖／聯合報資料照

近期強降雨導致全台出現零星災情，115年度中央政府總預算尚在審議中，賴清德總統表示，中央政府總預算尚未通過，若發生災害，中央拿什麼錢去救災？國民黨立院黨團書記長林沛祥說，治水是延續性計畫，賴總統不應不了解，立法院早在3月通過，要問的人應該是行政院長卓榮泰。

受米克拉颱風外圍環流影響，全台近日陸續傳出強降雨、積淹水及零星災情，賴清德昨日提醒，未來幾天天氣仍不穩定，民眾務必提高警覺，做好防颱、防汛準備。防災、救災與治水工作不能等，中央政府總預算應儘速完成審議，讓相關整備與建設能如期推進。

林沛祥說，今年3月已通過治水預算，當時反對的是民進黨立委，民進黨立委應該要好好問一下，為什麼當初要反對？治水是延續性計畫，賴清德身為前立委、台南市前市長、行政院前院長，不應該不了解延續性預算。

林沛祥說，要不是賴清德忽然發生什麼事，導致其記憶嚴重退化，不然就是選擇用這種方式誤導全國民眾，都是對中華民國莫大的傷害。 既然3月已經過了，行政院願不願意放下資金，那是行政權的問題，賴清德特意誤導，其實要問的人應該是卓榮泰。

國民黨立委柯志恩說，有關治水等新興計畫預算，早在今年3月就已通過。3月6日表決時，綠委全數投下反對票，最後預算表決通過，行政院長卓榮泰卻拒絕批准、遲不執行。請問到底是誰在阻礙治水？

柯志恩說，115年度總預算雖未完成三讀，但依「預算法」第54條規定，法定義務支出及延續性計畫「完全可以依法動支」。行政院手上握有高達3兆元的預算可供調度，加上3月通過的147億元治水經費，以及353億元的緊急救災經費。中央滿手都是錢，竟然還大言不慚說「預算被卡」？

國民黨立委洪孟楷說，萬事莫如救災急，萬事莫如治水急，今年3月已通過718億新興計畫，裡面有包含相關治水經費，是新興計畫可以動支的，這是立法院三讀通過的民生法案，請行政院苦民所苦、高抬貴手，不要再用政治口水來淹沒地方民眾。預算早已通過，行政院早已可以動用，請各縣市政府趕快跟行政院要求動用預算，做相關的防洪治水工程。

林沛祥 治水 中央

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