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影／2026決戰新北高雄「藍綠主席保衛戰」 柯文哲：輸了位置坐不穩

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左二）今冒雨陪同民眾黨台中市議員參選人許書豪（左一）到太平區中山市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左二）今冒雨陪同民眾黨台中市議員參選人許書豪（左一）到太平區中山市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影

2026大選在即，被視為國民黨主席鄭麗文與民進黨主席賴清德期中考。民眾黨前主席柯文哲今指出，2026的選舉最終決戰還是新北市、高雄市，這是藍綠都不能輸的地方，否則藍綠「黨主席位置會坐不穩」，對於非綠陣營角度來說，要讓選情單純化，集中火力處理這兩縣市。

柯文哲今天上午9時10分，冒雨陪同民眾黨台中市議員參選人許書豪及競選團隊，到太平區中山市場掃街拜票，他還親授街頭掃街選戰策略。

柯文哲在受訪時指出，2026的選舉，他在這裡當做一個政治評論，其實最終決戰還是新北市、高雄市，因為這個才是國民黨跟民進黨雙方都不能輸的地方。如果國民黨輸掉新北，或者是民進黨輸掉高雄，「黨主席位置會坐不穩」，所以最終決戰應該在新北或高雄，而且目前看起來最有可能出現火花就在這二個地方。

柯文哲指出，如果以非綠陣營的角度來看，應該是讓選情單純化，然後集中火力處理這兩縣市，所以桃竹苗這一區應該是把它當做中流砥柱。民眾黨的目標放在嘉義市，其餘則越多席越好。

民眾黨前主席柯文哲受訪。記者趙容萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲受訪。記者趙容萱／攝影

柯文哲 高雄 新北

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