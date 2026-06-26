批民進黨前黨工共諜案輕判 趙少康：賴總統不覺得丟臉？

多名民進黨前黨工、助理涉共諜案，北院一審判決民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮10年、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑8年2月等，但高等法院昨判何仁傑逆轉無罪。中廣前董事長趙少康今說，民進黨還有什麼臉談抗中保台，身為中華民國總統、民進黨主席的賴清德，不覺得丟臉嗎？

高等法院25日針對民進黨前黨工涉共諜案進行二審宣判，包括黃取榮、何仁傑、民進黨前黨工邱世元、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨等涉共諜案在一審遭判刑，但高院昨撤銷原判決，刑度皆變輕，何改判無罪。

趙少康說，去年民進黨一口氣被抓出四名共諜。民進黨黨工、總統府機要、外交部機要，府院黨全部都有。當時一審判決出來，大家還覺得太輕，結果昨天二審一出來，才讓人傻眼，居然出現改判無罪、減輕刑期。

趙少康說，看完高院改判的理由更讓人生氣。高院說，有人只是「人頭角色」，不是共犯。如果照這個邏輯，以後詐騙集團是不是也不用抓了？車手被抓到，是不是都可以說自己只是人頭角色，只是負責領錢、負責轉交，都不算共犯，那以後檢警還辦什麼案？

趙少康說，還有更離譜的，高院還認定這些共諜交付的文件「不是秘密」，說刺探總統行程只是「私人探詢」。看完都不知道高院到底是在審案，還是在幫被告找辯護理由。明明整件事情證據確鑿，也有金流，該認罪的人也認罪了。結果二審不但沒有從重量刑，反而出現改判無罪、減輕刑期的結果，叫社會怎麼接受。

趙少康說，中共滲透台灣，這是事實，而且只會愈來愈嚴重。但民進黨在做什麼？一天到晚罵在野黨是中共同路人，一天到晚幫別人戴紅帽子。說難聽一點，在野黨有什麼機密可以給人？

趙少康說，真正握有國家機密、外交資訊、行政體系資料的是誰，就是執政黨。結果現在看到一個一個共諜，出現在民進黨裡。抓到之後，不但沒有重判殺雞儆猴，甚至還越判越輕。他就想問身為中華民國總統、民進黨主席的賴清德，真的不覺得丟臉嗎？