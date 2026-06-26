藍白拚反廢死、交通罰緩運用公投綁年底大選 立法院會逕付二讀

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，國民黨立院黨團今天在立法院會提出「反廢死」公投，民眾黨立院黨團也提出「交通罰鍰全數投入交通建設」公投提案，二案均逕付二讀交付協商，加上早已逕付二讀的「移轉投票」公投，已有三大公投案箭在弦上；至於國民黨團原先預計提出的「鞭刑公投」則因內部待凝聚共識，今天院會並未提案。

國民黨團「反廢死」案由表示，有鑑於立法院為國家最高立法機關，代表人民行使立法權，對於國家死刑制度之制定與調整，除考量人權保障和國情文化外，尤應尊重公民社會之多數民意，以符合民主法治之精神。政府雖於去年1月16日槍決死刑犯黃麟凱，此舉仍無法消除國人對於死刑已實質廢除之質疑，因此依據公民投票法第15條第2項規定，擬具公投提案主文為，「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

民眾黨團「交通罰鍰全數投入交通建設」案由指出，有鑑於我國交通事故死傷長期趨勢上升，政府已設定2023年道路交通事故死亡人數降低50%及2050年道路交通事故零死亡之政策目標，但現行交通違規罰鍰收入分配及運用制度，未能充分確保交通違規罰鍰收入優先投入道路交通安全環境改善。為使交通違規罰鍰收入回歸交通安全政策目的，擬具公投提案主文為，「您是否同意政府應將交通違規罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸，而非一昧增加科技執法設備？」