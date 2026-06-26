吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案逆轉無罪 國民黨團籲公開完整判決理由

多名民進黨前黨工、助理涉共諜案，北院一審宣判，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮10年、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑8年2月等，高等法院昨二審宣判，何仁傑逆轉無罪。國民黨立院黨團今舉行記者會，請高院公開完整判決理由，並檢討國安案件偵辦跟審查標準，朝野共同推動國安司法透明化改革。

高等法院25日針對民進黨前黨工涉共諜案進行二審宣判，包括黃取榮、何仁傑、民進黨前黨工邱世元、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨等涉共諜案在一審遭判刑，高院昨撤銷原判決，刑度皆變輕，何更改判無罪。

國民黨團今上午舉行記者會，黨團書記長林沛祥表示，在野黨尊重司法，但不代表司法不能接受人民檢驗；相信司法，更不代表司法可以不用向人民說明。司法最大的權威，不是「相信我」，而是「說服人民」。針對昨日法院二審判決結果，民眾質疑是國安的標準變了？還是司法對國安的標準變了？

林沛祥表示，民進黨政府成天把「國安」掛在嘴邊，反對政府可說成是「疑美」，質疑政策可以說成是認知作戰，監督執政黨還會被扣上危害國安的大帽子，真正涉及共諜、洩密、國安案件判決出來之後，有人刑度大幅下降，有人甚至從一審判8年多改判無罪；但改判理由是什麼？二審法院必須公開判決理由，否則人民當然會質疑司法是否存在雙重標準。

林沛祥表示，如果司法不能讓人民相信「同案同標準」，就會讓人民懷疑，是不是顏色對了，標準就不一樣了？

林沛祥說，國民黨團提出三項具體訴求，第一，請高等法院盡速公開完整判決理由，尤其是改判無罪和大幅減低刑度的理由部分，讓全民知道法院是如何認定證據？適用法律為何？

林沛祥說，第二，請法務部、司法院及國安相關機關，全面檢討國安案件的偵辦、審查標準。從偵查、起訴到量刑，應該建立一致、透明、可檢驗的標準。不因涉案人的背景、職務或政黨立場，別讓社會產生差別待遇的觀感；第三、呼籲朝野共同推動國安司法透明化改革，針對重大國安案件，在不影響國家機密與偵查利益的前提下，建立更完整的判決公開、說理機制及定期檢討制度，接受民主社會檢驗。

黨團副書記長王鴻薇質疑「司法雙標」，民進黨政府追殺台東縣長饒慶鈴在海峽論壇錄影推銷台東縣農產品在海峽論壇播放，而縣市農會團體把水果賣到大陸，陸委會要求農業部進行查處。現在只要有民進黨黨證，即便違反國安法，涉及共諜，都可以獲得減刑，甚至無罪待遇？

王鴻薇表示，何仁傑為何一審八年二月，二審改判無罪？何仁傑否認交付機密，始終聲稱無罪，就能得到無罪判決的待遇？二審法官認為何仁傑不是黃取榮口中聯繫的對象，是另有其人叫做「大B」。「大B」是誰？人在哪裡？有調查此人嗎？有約談甚至羈押嗎？沒有說明何仁傑為何不是黃取榮的聯繫對象？在二審判決新聞稿中完全沒有交代。

二審法官認為何仁傑所接觸的工作，不屬於機密資料。對此，王鴻薇質疑，何仁傑在吳釗燮身邊擔任諮議，可以知道正副總統行程，也能接觸到機密資料，難道法官認定都不屬於機密？如果真是如此，未來有關吳釗燮有關的資料，也都不屬於機密？

國民黨立委羅智強表示，民進黨政府成天喊著抓共諜，結果抓到的都是領民進黨黨證的人，在總統府抓到的共諜，都不是經由文官考試，進入總統府任職的公務員，而是民進黨帶進去的政治幕僚；民進黨汙染了總統府，但司法判決無罪就沒事了，這就是現在台灣司法最嚴重的問題。