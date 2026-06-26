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總預算未過影響救災？藍：中央應交代資源調度避免恐慌

中央社／ 記者王承中台北26日電

總統賴清德表示，今年度總預算案還沒過，正值雨季拿什麼錢救災。國民黨文傳會主委陳以信指出，賴政府若真在乎救災，就應向人民交代中央現有救災資源如何調度，而不是把「沒錢救災」掛在嘴邊，製造社會恐慌。

賴總統25日在南投縣表示，今年中央政府總預算案還沒通過，希望盡速通過，台灣正值雨季，颱風季也將至，中央政府總預算案還沒過，若發生災害，「中央拿什麼錢去救災」。

國民黨文傳會主委陳以信今天透過新聞稿指出，面對梅雨與颱風季，賴總統最該做的是督促行政院整備防汛、盤點救災資源、誠實面對預算爭議，而不是把天災風險拿來恐嚇人民，逼迫國會照單全收。

陳以信指出，災害防救並非只有一筆預算、一種工具。依預算法及相關規定，總預算尚未通過時，部分法定義務支出、經常性經費及延續性計畫仍可覈實動支；地方政府亦有災害準備金等應變經費，災害防救經費若有不足，仍可依災害防救法規定移緩濟急。

陳以信進一步表示，中央政府平時更有相關部會防災、治水、清淤、搶修與復建機制。賴政府若真在乎救災，就應向人民交代中央現有救災資源如何調度，而不是把「沒錢救災」掛在嘴邊，製造社會恐慌。

陳以信強調，115年度總預算遲未完成審查，癥結是行政院拒絕編列、編足若干已由立法院三讀通過並經總統公布施行法律所需的相關法定預算，導致預算編列基礎與國會審查產生重大爭議；如果民進黨真的重視防災救災，就不該一邊拿救災經費恐嚇人民，一邊又反對新版財劃法，讓地方取得更多統籌分配稅款，這些都是清淤排水、道路橋樑、公共安全與防災整備的重要基礎。

中央 陳以信 南投縣

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