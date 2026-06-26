賴總統疑「中央拿什麼錢救災」 國民黨：只會拿天災恐嚇人民

賴清德總統表示，中央政府總預算尚未通過，若發生災害，中央拿什麼錢去救災？國民黨文傳會主委陳以信今日表示，總統面對梅雨與颱風季，最該做的是督促行政院整備防汛、盤點救災資源、誠實面對預算爭議，而不是把天災風險拿來恐嚇人民、逼迫國會照單全收。賴清德身為總統，竟用「中央拿什麼錢救災」製造恐慌，這不是負責任的防災態度，而是政治甩鍋。

陳以信表示，災害防救並非只有一筆預算、一種工具。依「預算法」第54條及相關補充規定，總預算尚未通過時，部分法定義務支出、經常性經費及延續性計畫仍可覈實動支；地方政府亦有災害準備金等應變經費，災害防救經費若有不足，仍可依「災害防救法」規定移緩濟急。中央政府平時更有相關部會防災、治水、清淤、搶修與復建機制。賴政府若真在乎救災，就應向人民交代中央現有救災資源如何調度，而不是把「沒錢救災」掛在嘴邊，製造社會恐慌。

陳以信強調，民國115年度總預算遲未完成審查，癥結是行政院拒絕編列、編足若干已由立法院三讀通過並經總統公布施行法律所需的相關法定預算，導致預算編列基礎與國會審查產生重大爭議。行政院不依法編足，卻讓總統出面將災害風險包裝成政治壓力，這才是對人民最不負責任的示範。

對於民進黨稱總預算未通過將影響救災，陳以信表示，若民進黨真的重視防災救災，就不該一邊拿救災經費恐嚇人民，一邊又反對新版「財政收支劃分法」讓地方取得更多統籌分配稅款。依財政部115年度統籌分配稅款通知分配金額，台北市增加442億元、新北市增加407億元、台中市增加288億元、台南市增加169億元、高雄市增加250億元；彰化、嘉義縣市、台東等地方，也都較過去取得更多可支應地方治理的財源，這些都是清淤排水、道路橋樑、公共安全與防災整備的重要基礎。

陳以信質疑，民進黨9位現任立委投入年底選戰，包括沈伯洋選台北市、蘇巧慧選新北市、何欣純選台中市、陳亭妃選台南市、賴瑞隆選高雄市，陳素月選彰化縣、蔡易餘選嘉義縣、王美惠選嘉義市、陳瑩選台東縣。當民進黨團反對新版財劃法、反對地方增加統籌分配稅款時，這9位準備回地方談建設、談防災的綠委，有沒有替自己的縣市說過一句話？如今又跟著黨中央拿救災預算質疑他人，這套雙重標準說得出口嗎？

陳以信批評，「民進黨不會治水，只會潑髒水」，民進黨不面對行政院拒絕編足法定預算的爭議，反而把天災當成選舉文宣素材。9位綠委若真想選縣市長，就請先向地方鄉親說清楚：當民進黨團反對新版財劃法時，為何沒有替地方增加財源說話？為何一到選舉才說自己重視地方？否則一邊閃躲地方財源問題，一邊高喊救災，人民看到的不是承擔，而是民進黨最典型的雙重標準。