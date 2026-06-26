韓國瑜、鄭麗文訪美規格被比較 林沛祥：沒必要

立法院長韓國瑜帶領跨黨派立委訪美，日前在與7位美國民主黨聯邦參議員會談後，參議員們隨即發布聲明表示鼓勵台灣投資國防等。國民黨主席鄭麗文剛結束訪美返台，韓鄭訪美規格也被比較。國民黨立院黨團書記長林沛祥、立委洪孟楷等今日均表示不需比較；林說，應跟韓比較者為前院長王金平、游錫堃，重申國民黨向來支持國防。

韓國瑜率跨黨派立委團訪美，日前與7位美國民主黨參議員會談。美國參議員會後發出聯合聲明，表示台灣致力投資自身防衛重要，鼓勵台灣立即採取行動，額外投資台灣國內的防衛生產。

民進黨立委林楚茵昨表示，與鄭麗文的錯誤路線相比，韓國瑜就是因為當初力挺軍購案，才獲得美國信任與善意，規格比鄭麗文訪美高出好幾倍。

林沛祥說，國民黨一直支持國防，支持要買到好的武器、會到位的武器跟適合的武器，支持國防是全民的共識。再者韓國瑜是中華民國國會議長，出訪規格本來就應該很高，應該跟韓國瑜比的應該是王金平甚至是游錫堃，應該比的是國會議長，而不是單純跟哪個政黨的政治人物比，跟任何政治人物比較，都是對於韓國瑜的不禮貌，因為韓國瑜是國會議長。

林沛祥說，理論上國會議長在三權分立的國家，是僅次於總統或首相的地位，跟當初王金平去美國的規格來比，會是較合理的比較。國民黨一向贊成任何形式的外交，不管是國會外交、政黨外交，還是城市外交，因為既然沒有辦法具有正式邦交的話，各種跟國際之間的接軌、接觸，對於中華民國的國際地位都是好事。

洪孟楷說，中華民國最高民意機關的首長帶跨黨派委員共同前往，立基點本就不同，真的不需要做比較。最重要的是，這次韓國瑜的出訪，看到高度、格局，也看到台灣主流民意的展現。雖然沒有辦法共同前往，但看到不管是韓國瑜或是立委楊瓊瓔還是好幾位委員的臉書，都有持續發布訪美照片，也看到很多的新聞。

洪孟楷說，看到韓國瑜金句連發，比喻貼切，台灣的大家應該都會支持跟喜歡，「但我們只能談戀愛，不能結婚」到底是誰的問題？相信絕對不是台灣的問題。韓國瑜把台灣2350萬人的心聲、主流民意展現出來，讓美國更進一步了解台灣主流民意，給予韓國瑜這趟出訪高度的肯定。