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民眾黨團：拒絕特別預算常態化 將自提「無人載具發展條例」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團副總召王安祥。圖／民眾黨團提供

針對行政院所提2100億元「國防自主無人載具採購特別條例」，民眾黨立法院黨團副總召王安祥今表示，行政院未依立法院先前通過附帶決議至立法院報告說明，黨團將提出「無人載具發展條例」，盼未來協商時併案討論。

而行政院會在上周通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以五年上限2100億元經費規模，自2026年8月至2031年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇合計約21萬架，希望達到無人載具在地供應、自主產製、自主維修目標。

王安祥表示，行政院所提草案內容涵蓋攻擊型無人機、防禦型無人機及無人艇等項目，而這些項目多已納入前一階段特別預算規畫。民眾黨支持強化國防、提升防衛能力的方向，但也必須堅守財政紀律，不希望特別預算成為常態化工具。

王安祥指出，上次審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」時，立法院曾通過附帶決議，要求行政部門在重大軍事項目投資前，應主動與立法院充分溝通並取得共識；然而此次2100億元方案提出前，立法院並未獲得充分說明與尊重。民眾黨團也有自己的版本，希望在後續朝野協商中，能將行政院版及各黨團版本併案討論，共同尋求最佳方案。

另針對民眾黨日前拋出修憲廢監察院，王安祥說，將積極推動修憲程序，現階段首要工作是啟動修憲委員會運作。目前正尋求修憲委員會13位委員的連署支持，希望透過最能尊重各方意見的方式推動程序，不論民進黨或國民黨委員，都能共同支持啟動修憲工程。修憲是國家重大工程，期待跨黨派合作，共同推動相關改革。

民眾黨團 無人機 行政院

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