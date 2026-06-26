監察院人事同意權案 立院交全院委員會審查

總統府11日公布監察院第7屆院長、副院長及監察委員提名名單，並將總統咨文送至立法院，咨請立法院行使同意權。立法院會今天處理報告事項議程，在場立委無異議，將此案交全院委員會審查。

憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命。

副總統蕭美琴11日宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長並兼任國家人權委員會主委，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監委，盼打造人民的監察院。

不過，廖婉汝與同獲提名的新北市前副市長謝政達16日分別發表聲明，婉拒提名。

立法院會上午處理報告事項議程時，針對監察院人事同意權案，在場立委未表達異議，最終將此案交全院委員會審查。

總統咨文內容指出，監察院第6屆監察委員任期於115年7月31日屆滿。茲依據憲法增修條文第7條第2項、監察院組織法第3條之1及監察院國家人權委員會組織法第3條規定，提名陳永興、王榮璋、高天惠Eleng Tjaljimaraw、張菊芳、張烽益、林惠芳、孫一信、李麗芬、陳景峻、彭紹瑾、廖婉汝、葉宜津、林麗瑩、侯廷昌、李光章、林文程、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、邱泰源、賴振昌、莊勝榮、吳梓生、王志誠、Iban Nokan、謝政達、林佳範、許有為、趙卿惠29位為監察院第7屆監察委員，並以陳永興為院長兼任監察院國家人權委員會主任委員、王榮璋為副院長。王榮璋、高天惠Eleng Tjaljimaraw、張菊芳、張烽益、林惠芳、孫一信、李麗芬7位適用監察院組織法第3條之1第1項第7款資格，咨請立法院同意見復後任命。

此外，行政院4月21日補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位中選會委員名單，送立法院審查。立法院朝野黨團今天協商達成共識，同意7月3日院會報告事項結束後，進行中選會人事同意權案記名投票表決。