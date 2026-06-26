快訊

桃竹為何雨那麼大？氣象署曝原因「好天氣要等到這天」

委內瑞拉強震給出警訊：這種建物很致命！台灣921地震也是前車之鑑

委內瑞拉「極淺層雙震」已235死，政府面臨災情與通膨多重危機

聽新聞
0:00 / 0:00

監察院人事同意權案 立院交全院委員會審查

中央社／ 台北26日電

總統府11日公布監察院第7屆院長、副院長及監察委員提名名單，並將總統咨文送至立法院，咨請立法院行使同意權。立法院會今天處理報告事項議程，在場立委無異議，將此案交全院委員會審查。

憲法增修條文規定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命。

副總統蕭美琴11日宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長並兼任國家人權委員會主委，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監委，盼打造人民的監察院。

不過，廖婉汝與同獲提名的新北市前副市長謝政達16日分別發表聲明，婉拒提名。

立法院會上午處理報告事項議程時，針對監察院人事同意權案，在場立委未表達異議，最終將此案交全院委員會審查。

總統咨文內容指出，監察院第6屆監察委員任期於115年7月31日屆滿。茲依據憲法增修條文第7條第2項、監察院組織法第3條之1及監察院國家人權委員會組織法第3條規定，提名陳永興、王榮璋、高天惠Eleng Tjaljimaraw、張菊芳、張烽益、林惠芳、孫一信、李麗芬、陳景峻、彭紹瑾、廖婉汝、葉宜津、林麗瑩、侯廷昌、李光章、林文程、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、邱泰源、賴振昌、莊勝榮、吳梓生、王志誠、Iban Nokan、謝政達、林佳範、許有為、趙卿惠29位為監察院第7屆監察委員，並以陳永興為院長兼任監察院國家人權委員會主任委員、王榮璋為副院長。王榮璋、高天惠Eleng Tjaljimaraw、張菊芳、張烽益、林惠芳、孫一信、李麗芬7位適用監察院組織法第3條之1第1項第7款資格，咨請立法院同意見復後任命。

此外，行政院4月21日補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位中選會委員名單，送立法院審查。立法院朝野黨團今天協商達成共識，同意7月3日院會報告事項結束後，進行中選會人事同意權案記名投票表決。

監察院 廖婉汝 蕭美琴

延伸閱讀

廢監院恐波及人權會存續 紀惠容籲修法解套

行政院補提中選會3人選 立法院預計7月3日投票表決

新監委審不審都為難 修憲才是解方

監委除了彈劾糾舉 還有其他職能

相關新聞

影／台東縣長錄影方式出席海峽論壇恐遭罰 朱立倫：中央開民主倒車

台東縣長饒慶鈴以錄影方式參加海峽論壇恐遭開罰，國民黨前主席朱立倫今聲援，中央的做法干擾整個農民農產品行銷，非常不應該，而若還想因此懲處縣市長，那真是台灣民主非常嚴重倒退，希望民進黨不要做這樣的事情。

政院2100億「無人載具採購特別條例」付委 遭藍白聯手擋下

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，從今年8月起至2031年底，採購21萬架各型無人機、艇。不過立法院院會今天在藍白人數優勢下聯手阻擋，經表決決議暫緩列案。

兩岸應交流對話 朱立倫：民進黨長期對抗交惡台灣民眾最擔心

新北市前市長、銀光好居行動聯盟主席朱立倫今天受訪表示，希望兩岸和平並透過對話交流減少政府衝突的風險，但民進黨長期造成對抗交惡，才是台灣民眾最擔心。

九合一風雲／苗栗三選區激烈混戰 固票突圍誰能勝出

苗栗縣議員第三選區（通霄苑裡）年底選戰變化堪稱歷屆最大變局！7搶5激烈混戰中，現任議員中僅剩2人挑戰連任。苑裡有里長與代表搶攻，通霄則上演老將新秀的世代對決。現任者鞏固票倉與新秀的突圍策略交織，為地方選情投下更多變數，最終誰能獲得選民青睞？

韓國瑜率團會晤美智庫 陳冠廷：台灣須加速建構不對稱戰力

立法院長韓國瑜率跨黨派訪團在華府進行國會外交與政策交流，並與華府重要智庫傳統基金會會晤。民進黨立委陳冠廷表示，此行充分感受美方對台海和平、印太安全及台灣防衛韌性的高度關注，且與會者更強調台灣必須加速建構符合自身防衛需求的不對稱戰力。

賴總統指治水不能等籲速過總預算 林沛祥：這是延續性計畫

近期強降雨導致全台出現零星災情，115年度中央政府總預算尚在審議中，賴清德總統表示，中央政府總預算尚未通過，若發生災害，中央拿什麼錢去救災？國民黨立院黨團書記長林沛祥說，治水是延續性計畫，賴總統不應不了解，立法院早在3月通過，要問的人應該是行政院長卓榮泰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。