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拚年底綁大選 民眾黨拋交通罰鍰運用、移轉投票二公投案

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立法院黨團於議場前說明將提出的兩項公投案。記者許正宏／攝影
民眾黨立法院黨團於議場前說明將提出的兩項公投案。記者許正宏／攝影

藍白兩黨將於今日院會提出公投案，民眾黨立法院黨團稍早於議場前說明將提出的兩項公投提案，包括「交通罰鍰運用」以及「移轉投票」；不過，今日立法院經朝野協商，僅將「交通罰鍰運用」公投案逕付二讀，並未處理早已逕付二讀的「移轉投票」公投案公決。根據時程，「移轉投票」公投案只需在8月初經立院議決通過，仍有機會綁定年大九合一選舉一併舉行。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，第一項公投主張「交通罰款專用」。近年科技執法密度不斷提高、罰單數量持續增加，但道路交通安全與基礎建設卻未見明顯改善，交通事故傷亡人數甚至持續攀升。以去年為例，各地方政府交通罰鍰收入高達156億元，但依規定僅約12%用於交通安全改善，其餘用途缺乏透明監督。

陳清龍說，許多罰款收入甚至被用來增設科技執法設備，形成「設備越多、罰款越多」的循環，讓民眾感受到政府與民爭利，因此提出公投，希望將交通罰鍰收入全數專款專用於交通安全環境改善，以及補助相關交通建設需求，不再淪為地方政府的小金庫或擴充取締設備的財源。

陳清龍指出，第二項公投則為「移轉投票」。許多民眾因工作、求學等因素長期在外地生活，返鄉投票須負擔額外時間與交通成本，影響投票權行使，考量各界意見及執行可行性，民眾黨將修正過去提過的「不在籍投票」公投案版本，限縮適用範圍。

陳清龍說明，修正後方案將移轉投票限制於台澎金馬地區，且僅適用於全國性選舉，包括總統、副總統選舉、全國性公民投票及立法委員選舉，不納入地方選舉，以降低選務複雜度。此舉有助降低投票門檻，保障民眾行使公民權利。

公投 投票 民眾黨

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