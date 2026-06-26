民團籲勿以政治癱瘓人權委員會 立院應審查監委人事

多名民進黨立委與兒少人權團體今天舉行記者會表示，監察院存廢不應只剩政治杯葛，監察院改革可以討論，監委人事同意權可以嚴審，但不能讓監察院下設國家人權委員會成為陪葬品而無法運作，讓台灣人權保障出現空窗。

民進黨立委林月琴、陳培瑜、范雲今天在立法院舉行「監察院存廢不該只剩政治杯葛，國家人權委員會不能成為陪葬品，兒少人權保障要升級」記者會，受邀出席的包括台灣人權促進會資深研究員施逸翔、台灣兒童權益聯盟秘書長林慧華，及台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉。

范雲說，藍白表面上廢監院，國民黨迄今沒鬆口是否支持，卻以廢監院為理由，實質凍結監院人事，刪減國家人權委員會預算，呼籲在野黨若要討論修憲，就提出修憲提案及相關配套，在此之前，不要讓國家人權委員會因為政治杯葛而陷入癱瘓。

林月琴指出，台灣在2020年依據「巴黎原則」精神，並回應國際人權標準，設立了國家人權委員會。過去這4年多來，國家人權委員會做出許多具體貢獻，國家人權委員會的制度、人事、預算與調查權必須被嚴肅且特別考量，不能因預算刪減影響人權制度的推動。監院可以改革，但不能用癱瘓代替改革，政治可以攻防，但人權保障不能中斷。如果要廢監察院，請先告訴社會大眾，國家人權委員會未來要如何獨立運作。

陳培瑜表示，監察院目前就是憲政機關，是合法且合憲的存在。既然合法合憲，國民黨與民眾黨就不應該用「卡預算」、「癱瘓人事同意權」方式，讓其無法運作。如果廢除監察院，相關業務要移轉到哪裡，關鍵在於，針對行政機關決策與公務員違失的彈劾與調查，需要高度的專業、時間與經驗。許多人無法信任目前在野黨主導的立法院，有辦法做好這些專業的人權工作，希望在野黨回頭是岸，不要再用政治手段阻礙人權機關行使職權。

施逸翔說，修憲門檻極高，廢考監在目前實務上，更像是在野黨進行政治鬥爭的煙霧彈。他想引用台權會前秘書長林淑雅生前說過的一句話，「唯一可以跳脫政治意識泥淖的，就是堅持人權這個概念。」籲藍白陣黨盡快實質審查人事案，讓國家人權委員會恢復正常運作。

張祐嘉指出，出席記者會不是為了任何政黨或政治人物護航，而是對台灣歷經20幾年才建立起來的人權監督機制，是否能繼續穩定運作，也攸關人權外交與國際聲譽，更不應被視為國內的政治問題，呼籲立法院盡快履行憲法職責，對監委人事案進行實質審查。有疑慮就嚴格審查，有意見就公開辯論，但不應以「政治僵局」為由，讓國家人權委員會陷入停擺。