民團籲政策停止獨尊華語 修法強化母語教育與資源分配

監察院日前公布調查報告，指現行政府機關、學校及各類考試制度，仍以華語作為主要且單一使用語言，主管機關應全盤檢視並研謀因應對策。民團今天赴監察院舉行記者會呼籲政府應停止獨尊華語，並要修法強化華語外的母語教育與資源分配。

監察院日前通過監委高涌誠、蕭自佑調查報告，指現行政府機關、學校及各類考試制度，仍以華語作為主要且單一使用語言，尚未全面納入其他國家語言，且12年國民基本教育課程綱要中，「國語文」授課節數仍明顯高於其他國家語言，且對於其他國家語言僅規範每週1節課或短期推廣活動方式實施，主管機關對此應全盤檢視各級教育的課綱調整、師資配套、沉浸式教學等相關配套措施，提出因應對策。

民團今天赴監察院舉行記者會肯定監察院的調查報告，並高喊「停止華語獨尊，實現多語國家」、「華語改選修，教育真自由」、「國家道歉」等語。

基督長老教會總會代表日依．達里瑪勞使用族語與華語表示，期待政府推動法律保障每一個族群，讓多元豐富的種族、文化、語言繼續在這片土地上發生；台灣台語路協會理事辜泳妍也以台語發言指出，調查報告要求國家承認國語政策造成的損害，這是非常重要的一步，期待未來各族群都能以母語受教育。

台語政策推動聯盟召集人許慧盈透過台語說，國家語言發展法必須檢討修正，強化華語外的母語教育與資源分配，而非將華語以外的語言資源全綁在一起。