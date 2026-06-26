憂廢監院聲浪下國家人權委員會陪葬 綠委：盼藍白回頭是岸

監察院存廢、監委人事同意權成朝野政治攻防焦點。民進黨立委林月琴今與立委陳培瑜、范雲，偕同相關團體開記者會，呼籲監察院改革可以討論、監委人事可以嚴審，但不能用長期延宕或政治癱瘓，讓台灣人權保障出現空窗，提出三點訴求，並喊出「希望在野黨回頭是岸。」

林月琴今與陳培瑜、范雲偕同台灣兒童權益聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣人權促進會等團體開記者會，林月琴表示，國家人權委員會並非監察院裡的一般行政單位，也不應被視為監察院存廢攻防的附屬品，若因監委人事卡關，直接影響人權會組成、決議與正常運作，等於讓台灣好不容易建立的人權制度被政治攻防拖下水。另也應討論國家人權委員會未來如何承接，及兒童獨立監察機制如何建立，不能讓兒少權利繼續只靠行政機關自我檢查。

「希望在野黨回頭是岸。」陳培瑜指出，對於監察院的存廢與否，應連同考試院一起討論，並依照立法院的程序，於修憲委員會之中好好討論。但在做出修憲決議，並交由國人複決完成之前，監察院、考試院就是一個合理、合法、正當存在的憲政機關，朝野立委不應透過人事同意權、預算或其他方式癱瘓憲政機關及其下組織的運作。

兒權盟秘書長林慧華指出，兒童權利公約（CRC）國際審查委員會已建議台灣建立獨立且有效的兒童權利監督機制，但目前兒少事務分散於不同體系，仍需要能持續追問「兒童權利是否真正落實」的獨立機制。兒童監察使制度並非賦予兒童特權，而是以兒童最佳利益為核心，在此前提下檢視並協調兒童、家長、教師及社會各方權益，在不同權益之間尋求最符合CRC精神的解方，促進更公平且符合兒童權利的制度發展。

台少盟秘書長張祐嘉表示，從兒少權益來看，國家人權委員會已在性暴力與性平、校園安全、受教權與特教、少年司法與矯正等面向，透過調查報告監督政府、揭露制度漏洞，是台灣兒少人權保障不可或缺的重要機制。

林月琴補充，從兩公約到兒童權利公約，歷次國家審查都一再提醒台灣，必須建立並強化獨立國家人權機構；今年兩公約第四次國際審查，也已關切國家人權委員會面臨制度、預算與人力限制，台灣不能一邊說要落實兩公約，一邊讓依巴黎原則精神建立的人權機構被削弱。

林月琴也提三點訴求，第一，立法院可以嚴審監委人事，但不能用長期延宕癱瘓國家人權委員會；第二，國家人權委員會的制度、人事、預算與調查權，都必須被嚴肅且特別考量；第三，立法院與民間專家團體應共同啟動兒童獨立監察使或兒少權利獨立監督機制的制度設計。