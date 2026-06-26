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傅崐萁：下周正式提出無人機條例 租稅全面、獎勵都有

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照

行政院提出預算規模達2100億元的無人機特別條例草案。國民黨立院黨團傅崐萁在今早黨團大會結束後，受訪表示下周會正式提出來國民黨版，對無人機產業全面支持，包括租稅全面、獎勵等等都會有。

無人機產業發展、採購等成為近期台灣政壇關注焦點。而行政院會在上周通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以五年上限2100億元經費規模，自2026年8月至2031年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇合計約21萬架，希望達到無人載具在地供應、自主產製、自主維修目標。

國民黨團今早召開黨團大會。會後，記者追問是否會提無人機發展預算或條例，傅崐萁說，下周會提；記者又問是否確定金額，傅僅說，內部還要討論。

記者再問，無人機條例匡列預算2100億元的案子，是否會放行或要等黨團版本再一起？傅崐萁說，一起，朝野協商時，他會提出來，各黨提版本後，再一起討論，由哪一個部會主導則還在討論。

傅崐萁強調，絕對是對無人機產業全面支持，包括租稅全面獎勵等等都會有。沒有參考哪一個版本，內部會做所有的討論，下周會正式提出來。

記者再追問，可能下周付委，跟行政院版一起付委？傅崐萁說，應該是這樣。

傅崐萁 無人機 行政院 立法院

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